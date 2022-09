Así lucían Carolina Cruz y Lincoln Palomeque cuando se conocieron

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque llegaron a formar una de las relaciones más famosas de la farándula colombiana, más que nada debido a la proyección de ambas figuras en el mundo del espectáculo. Y si bien actualmente se encuentran separados, de cara al comienzo de su relación lucían un poco diferentes con respecto a su look actual.

La colombiana fue quien hizo oficial la separación entre ella y el actor en marzo de este año, publicando a través de sus redes sociales un mensaje contundente: “Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida”.

El principio de la historia de amor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque comenzó en 2008. Para ese momento, el actor estaba gozando de mucha proyección en el mundo del espectáculo protagonizando la telenovela colombiana ‘Novia para dos’. Por su parte, su expareja también había tenido bastante presencia en los medios durante esa etapa.

Tal y como han confesado en anteriores declaraciones, durante ese año ambos se conocieron en un evento deportivo en Bogotá. Y si bien ya habían coincidido en otras ocasiones, no fue sino hasta esta oportunidad que comenzó a verse la primera chispa entre ellos.

A través de una publicación de Instagram, Lincoln Palomeque relató un poco más sobre cómo se dio este encuentro con Carolina Cruz, mostrando una foto del evento y explicando algunos detalles de este “primer acercamiento” con quien sería la madre de sus dos hijos.

“El primer contacto, el primer acercamiento, corrimos juntos la media maratón de Bogotá, yo muy nervioso, poco amante de las maratones, pero el destino nos puso ahí, atraído y feliz por tenerla cerca, corrí los 10 kilómetros a su lado, no me le despegue ni un segundo, termine lesionado, pero no podía dejarla ir, funciono, quién iba a pensar que desde ahí íbamos a correr la vida juntos, gracias a Dios por ese día donde empezó todo, como cualquier pareja imperfecta”, reseñó el actor en el emotivo post de 2019.