“Los milagros existen” Carolina Cruz habló de la compleja enfermedad que llevó a cirugía a su hijo

Carolina Cruz habló en sus redes sociales a un año de la cirugía que debieron realizarse a su hijo Salvador, contó detalles de su enfermedad y de lo que ha vivido su familia a causa de las complicaciones de salud que tiene su hijo desde que nació.

Salvador es el segundo hijo de Cruz con el actor Lincoln Palomeque, con quien hace poco confirmaron su separación. Desde que la presentadora dio a luz se empezaron a conocer rumores sobre el estado de salud de su hijo, algo que ella e incluso allegados desmintieron en su momento y dijeron que todo iba con normalidad sin dar más detalles de lo sucedido.

Ahora que se ha cumplido un año de la cirugía a la que tuvo que someterse su hijo con solo tres meses de nacido la presentadora ha decido abrir su corazón y contar con detalle que fue lo que sucedió en ese momento. En una publicación que hizo en su perfil de Instagram contó que su hijo nació con macrocefalia, una condición que se produce al acumularse el líquido cefalorraquídeo y que en el caso de su bebe debió ser tratada con cirugía.

Dijo “He perdido la cuenta de las veces que me he puesto de rodillas, los rosarios que he hecho”, haciendo referencia a la difícil situación que vivieron en ese momento y lo que han tenido que sortear debido a la condición de su hijo. También agradeció a centro médico en donde fue atendido su hijo y a los especialistas, familiares y amigos que la han acompañado en este difícil camino.