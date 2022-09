Aida Victoria Merlano lanza críticas a quienes no muestran a sus bebés “nació feo”

Al momento de traer al mundo una nueva vida queda en la decisión de los padres mostrar o no las primeras imágenes de sus hijos, pero en el caso de los artistas algunos ganan fortunas por estas exclusivas y precisamente esto no es la que querido decir Aida Victoria Merlano en su video.

Y es que para la recién condenada a casa por cárcel la razón por la que algunos ocultan de los ojos de los demás a sus hijos es por un motivo que tiene que ver con la belleza de los bebés.

“Bueno es que esto tiene que ver, hablando de bebés ¿Maric… vieron el bebé de Daniela? ¡De Daniela Salazar! Maric… ese bebé nació bonito desde el día uno. La verdad por eso lo muestra. A la que no lo muestra nació feo”, dijo en primera instancia mientras se movía de un lado a otro en el video que fue recopilado por una de las cuentas dedicadas al espectáculo colombiano.

Pero Aida Victoria Merlano siguió y junto a ella sus seguidores quienes a través de los comentarios la aleccionaban a decir a que pareja se refería sobre el tema de no mostrar a su bebé.

“A mí no me engañan. En fondo yo digo como: ‘¿Por qué nació tan bonito?’ Maric… ese bebé nació divino. Y yo lo veo y es como que le dan a uno ganas de tener hijos. Le nació tan bonito que uno está disque… Le nació demasiado bonito. ¿No sabes cuál es la otra? Ya te voy a decir cuál es la otra”.

¿Habla del bebé de Greeicy con Mike Bahía o el de Evaluna con Camilo?

Los seguidores preguntaron que, si se trataba del bebé de Greeicy con Mike Bahía, esto porque amabas estrellas han decidido no mostrarlo al igual que el de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry.

“Ay yo no he dicho que el bebé de nadie es feo, si yo no lo he visto no me consta, yo solamente estoy mamando gallo. ¿Qué si el de Greeicy es feo? No es creo, no tiene a quien salir feo la verdad, no tiene a quien salir feo. En todo caso es una buena estrategia, solo lo digo”, dijo Aida Victoria Merlano.