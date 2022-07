Aida Victoria Merlano salió en defensa de una paraguaya y así les calló la boca a los detractores

No pasa un día en el que Aida Victoria Merlano siga influenciando a las mujeres sobre lo que es la independencia y en especial cuando esta es emocional y económica. Ahora, recientemente es portadora de una crítica constructiva a las mujeres que se quedan esperando a un lado del borde.

Y es que en su más reciente video ha contado lo que le pasó a una bloguera paraguaya, en la que le consultaron qué opinaba sobre compartir gastos en una salida con algún hombre.

La respuesta polémica

Ella contestó de una manera personal asegurando que espera nunca estar en una situación similar, pues considera que tiene demasiados gastos como, por encima de todo, pagar en una salida.

“Pido a Dios que nunca me pase, sorry, pero me cuesta ser mujer. El pelo, las uñas, el gym, cejas, pestañas, ropa, zapatos, depilación, maquillaje, perfume, crema. Si no tiene al menos para llevarme a comer, prefiero pagar para comer con mis amigas. No tengo miedo de tener estándares altos, porque sé que me lo merezco”, respondió la bloguera.

Sin embargo, pese a ser una posición personal no faltó quien la atacase por lo dicho. Y ante esto Aida Victoria Merlano salió en su defensa. Pues con unos argumentos muy centrados la influencer colombiana aseguró que no hay nada mejor que no depender de nadie.

“La cosa es clara, a ella le están preguntando qué piensa, y ella está hablando de una decisión que ella tomó para su propia vida. No está adoctrinando a nadie, no está hablando de cómo debe funcionar el mundo. ¿Por qué ella tendría que pensar como tú? ¿Por qué al día de hoy todos estamos buscando estandarizar nuestras opiniones para encuadrar dentro de lo políticamente correcto?”, sentenció.

Aida Victoria Merlano, una mujer independiente

Ante esto agregó que ella admira a quienes tienen la osadía de decir lo que piensan abiertamente, aunque no sea lo que todos esperan. Dijo que ella es el tipo de mujer que no viaja adonde el marido la pueda llevar, sino al lugar que ella quiera porque puede darse ese lujo.

“Y también soy del tipo de mujer que a su lado tiene a un hombre del que puede disfrutar de su compañía, y no donde está buscando sacarle del bolsillo. Hay muchas mujeres que idealizan su vida en el que ven a un hombre darles todo. Pero no te sorprendas cuando el día de mañana te toque quedarte en un lugar en el que te humillan y te maltratan frente a la incapacidad de sostenerte económicamente por tus propios medios. ¿Sabes lo rico que es saber que uno no tiene que aguantarle nada nadie? Es que uno está donde es feliz, y donde no lo es, se va, pero ese lujo solo se lo puede dar una mujer independiente”, finalizó.