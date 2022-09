Santiago Alarcón se despachó contra ‘Lo Sé Todo’ por entrevistar a su supuesto hijo con Shakira

Desde que un hombre aseguró que le actor y la reconocida cantante son sus padres, surgió incertidumbre por saber hasta dónde iba a llegar la insólita historia. Como todo pareció resolverse al saber que el sujeto en cuestión tiene problemas psicológicos, otros aspectos de la situación salieron a relucir. Esto quedó demostrado al conocer la crítica de Santiago Alarcón al programa ‘Lo Sé Todo’ por entrevistar a su supuesto hijo con Shakira. Alarcón apunto directamente al reconocido programa y su esposa, ‘Chichila’ Navia, también.

El 12 de septiembre de 2022, el programa ‘Lo Sé Todo’ del ‘Canal 1′ publicó una llamativa entrevista con el joven que asegura ser hijo de Santiago Alarcón y Shakira. En esta, él expone su versión de los hechos, dejando en videncia incoherencias en su discurso. Una de las más llamativas es que, según el joven, Alarcón lo concibió cuando solo tenía 12 años.

En la noche del 13 de septiembre de 2022, Santiago Alarcón hizo un transmisión en su cuenta de Instagram, con la cual aclaró todo lo relacionado con su supuesto hijo. Tras dejar claro que el joven tiene un problema psicológico, pues ya ha acosado a otros hombres, hizo una llamativa crítica al programa ‘Lo Sé Todo’. Alarcón aseguró que ‘Lo Sé Todo’ expuso innecesariamente a alguien con un problema mental, lo que desató burlas.

Eso no está bien porque estás exponiendo a una persona que tiene un problema. Se están burlando de él y eso no está bien.

No creo que sea buena idea sacar a alguien con una enfermedad mental en público. No creo que sea buena idea lo que hizo el programa ‘Lo Sé Todo’.

‘Chichila’ Navia, la esposa de Alarcón, quien estuvo presente durante toda la transmisión, también apuntó al programa.

Se están burlando de él, eso no está bien hecho. Burlarse de una persona que tiene una condición no me parece.

— Cecilia Navia