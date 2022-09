Nacho jurado de ‘La Voz Kids’ se convierte en socio de importante aerolínea

Nacho es un cantante y activista venezolano, quien ahora hace parte de ‘La Voz senior’ junto a Andrés Cepeda y Kany García, en busca de encontrar la mejor voz del país. Y es que el gusto del artista por la música ha sido innegable siendo parte de varios grupos musicales en su país, para luego lanzarse al estrellato en su dúo ‘Chino & Nacho’. Tiempo después los artistas decidieron tener rumbos diferentes en donde ‘Nacho’ tomó la decisión de seguir su carrera como solista.

El intérprete ha logrado darse a conocer por sus distintas colaboraciones con Greeicy Rendón, Marc Anthony, Yandel, Bad Bunny, entre otros. Pero, la música no ha sido su único negocio lucrativo. Recientemente, se conoció que el venezolano adquirió la mitad de una de las aerolíneas más importantes de Venezuela, llamada Turpial Airlines.

Pero, esto no es todo ‘Nacho’ en los últimos días ha estado promocionando un nuevo concierto gratuito en su país, a través de sus redes sociales, el jurado del reality de canto, aseguró: “¿Gratis? Ok, gratis. Me ha ido bien, gracias a Dios. Nos vemos en la 4 de mayo de Margarita este próximo 24 de septiembre”.

Así que quienes desean asistir al evento desde otros países tendrán la oportunidad de tener un descuento en el tiquete si deciden elegir la aerolínea del cantante.

A través de un video, el artista agregó: “Hice un acuerdo con mis amigos de Turpial Airlines, yo me voy a encargar de pagar parte de sus pasajes. Si usted se va hoy con Turpial Airlines, usted pide la tarifa Nacho y va a pagar para Margarita, el próximo domingo 18, solamente 37 dólares por el pasaje, el resto lo cubro yo”.

A pesar de que el artista no se llevó el premio con su pupila Sky, en ‘La Voz Kids’, aseguró que se sentía orgulloso del talento de la joven. Además, que tendría un gran futuro en la música. Ahora, seguirá en ‘La Voz Senior’, con el fin de encontrar al abuelito o abuelita con la mejor voz del país.