“¿Nadie le dijo a Nacho lo horrible que se ve?”: critican a jurado de ‘La Voz Kids’ por sus gafas

‘La Voz Kids’ es un programa muy especial, pues muchos no pueden resistirse a la ternura que produce un niño y un adulto mayor, por eso es que el reality se ha posicionado como uno de los más vistos cada noche, en la televisión colombiana. Sin embargo, los niños no son el único foco de atención, pues de vez en cuando, los jurados también se llevan uno que otro comentario.

Lea también: Bad Bunny le estaría demostrando su apoyo a Shakira, de esta tierna forma

Y es que los espectadores no perdonan absolutamente nada, por eso, se han fijado en la ‘pinta’ con la que aparece el cantante cada noche y a pesar de que entienden que él es cantante de reguetón y género urbano, pero dicen que la pinta, ni mucho menos las gafas, van de acuerdo al programa.

Los ojos siempre serán un punto de conexión muy importante, por no decir el más importante, por eso algunos espectadores, apuntan que no tiene nada de malo que tenga su propio estilo, pero si consideran que es importante el lazo que se forma con los niños, por lo tanto, no debería, por lo menos, tener gafas.

“Seguro ni ve nada” afirman otros, pues el escenario donde están es bastante oscuro, a pesar de que tenga varias luces.

Nacho, sin querer, se ha vuelto centro de atención en redes sociales por no estar con la ropa adecuada. Sin embargo, muchos resaltan la autenticidad del cantante, sobre todo porque no debería cambiar su estilo de vestir por un programa.

Lea también: Karol G respondió, sin titubeo, si está de nuevo con Anuel AA

Afortunadamente, su nombre ha sonado incluso más por la excelente concursante que va a ir a la final representado su equipo. Sky se ha caracterizado por su gran talento, además por su historia de vida. Tiene una voz tan linda y potente, que incluso Alejo Santamaría confesó que él pesaba que la niña sería la gran ganadora de la temporada 2022.