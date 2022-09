Gerard Piqué aún guarda objetos valiosos de Shakira, ¿no piensa devolverlos?

Gerard Piqué ha estado bastante quieto respecto a su vida sentimental, ahora que publicó un comunicado donde le pedía a los medios de comunicación que lo dejaran ‘en paz’, luego de que le tomaran varias fotografías la lado de su nueva novia Clara.

Y a pesar de que muchos tomaron dicho comunicado como una broma, si sonaba como una amenaza real, pues afirmó que tomaría acciones legales contra aquellos que no acataran las palabras.

Shakira, por su lado, si ha estado muy activa, pero trabajando, pues se le ha visto con Ozuna grabando un nuevo video musical y muy tranquila, pues al final, según muchos en redes sociales, ella no tiene nada de perder.

A pasar de que la decisión de separación ya está tomada y no hay vuelta atrás, se conoció la noticia de que Piqué aun mantiene objetos muy preciados para la cantante y sería su forma de aún retenerla a su lado o que simplemente ella no se ha percatado y no los ha pedido.

Se trata de nada más y nada menos que sus Grammy, que el futbolista mantiene en su oficina: “en la oficina de Piqué en el ‘Kosmos’ todavía están los premios Grammy de Shakira, que el no se los ha devuelto y que ella quizás tampoco los ha reclamado” aseguró un periodista español.

Además de eso, el mismo periodista reveló que Clara ya se lleva muy bien con los amigos de Piqué y comparte con ellos, cosa que Shakira no hacía. No se sabe si era porque no le caían bien, o porque simplemente no tenía tiempo de esparcimiento para ello.

Lo cierto es que los premios siguen estando en la oficina del futbolista y no se sabe si duren para siempre allí. Lo que genera ciertos pensamientos de usuarios en redes, es por qué el mismo piqué no los ha devuelto y quizá si esté esperando a que Shakira se acerque personalmente.