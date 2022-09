Luisa Fernanda W revela lo que ocurrió con su salud en los últimos días

Luisa Fernanda W, famosa creadora de contenido, quien sostiene una relación con el cantante Pipe Bueno. La pareja ya tuvo su primer hijo, Máximo, y se encuentran a la espera de su segundo, Domenic. La empresaria ha compartido con sus seguidores los procesos que ha tenido que atravesar a lo largo de su embarazo, con el fin de que puedan conocer de primera mano todos los detalles de la llegada de un nuevo integrante a su familia.

A pesar de mostrar su faceta como mamá, la mujer no ha dejado de lado sus proyectos con su marca de maquillaje, como socia en el restaurante Rancho mx y demás colaboraciones con personajes del mundo digital.

La paisa en los últimos días preocupó a sus seguidores por sus fotografías en el hospital, al parecer, el exceso de trabajo le pasó cuenta de cobro a la empresaria, ya que, sus médicos le recomendaron algunos días de reposo absoluto. Luisa Fernanda horas más tarde afirmó que les contaría a sus seguidores cuál había sido el motivo real de su hospitalización.

A través de su cuenta de Instagram y ya desde su casa en Bogotá, la influencer agregó: “Desde hace días venía con un dolor en la espalda, pero me sentía completamente normal porque en el embarazo de Máximo también me dolió. Pero, tengo un umbral del dolor muy alto”.

La creadora de contenido aseguró que en cierto momento del día, su dolor era incontrolable, tanto así que tuvo que llamar a su doctor para contarle lo que le sucedía. El médico le recetó algunos medicamentos en busca de controlar el dolor, sin embargo, le aconsejó que si el dolor persistía debía dirigirse a un centro de atención para comprobar si el fuerte dolor traía consigo una mayor complicación en su salud.

Posteriormente, la cantante resaltó: “Resulta que estaba teniendo contracciones, no muy fuertes, pero sí seguidas. Me hicieron todos los exámenes y el cuello del útero se me estaba acortando y por eso deciden dejarme hospitalizada”

Aunque Pipe Bueno y Luisa Fernanda se encontraban asustados por la salud de su bebé, luego algunos días de reposo el doctor afirmó que su hijo se encontraba en perfecto estado y podía estar de nuevo en su hogar, pero guardando reposo “para que bebé entienda que aún no es el momento”, dijo la creadora de contenido.

Luisa Fernanda W, además de explicarles a sus seguidores, quienes se encontraban preocupados por su salud, también se refirió a quienes critican y generaron rumores en redes sociales con respecto a su salud, agregando que cada mujer lleva su proceso de gestación de manera diferente, ya que, ningún cuerpo es igual a otro. Asimismo, invito a aquellas mujeres que están por convertirse en madres a no compararse con lo que ven en algunos perfiles de Instagram.