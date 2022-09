Aída Victoria Merlano es condenada a 7 años de prisión domiciliaria y así reaccionaron en redes sociales

Aída Victoria Merlano ha estado envuelta en polémicas desde muy pequeña, debido a todos los problemas legales que tiene su mamá. En un momento dado, cuando su madre fue puesta en cautiverio, Aída Victoria también fue esposada y la vincularon al caso, pero el tema no fue más allá.

Ahora las cosas se tornar muy grises en el panorama de la creadora de contenido, pues le imputaron cargos por haber ayudado a su mamá en el 2019 y debe cumplir siete años de prisión domiciliaria.

Ante esto, Aída dejó claro que pensaba que solo era una venganza contra su mamá, pues ella no representaba ningún peligro para la sociedad.

Obviamente en redes sociales se han leído mil comentarios que la apoyan y otros que están contentos con la decisión:

“Le dieron 7 años y medio de casa por cárcel a Aída Victoria, la hija de Aída Merlano. Lo injusto aquí, es que personas que andan metidas directamente en este escándalo como los Char, sigan libres como si nada” “90 meses de cárcel que los cumplirá en detención domiciliaria para Aida Victoria Merlano. por ser la cómplice en la fuga de su mamá. ¡Qué circo este país! Ah, y también es investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito” “Justicia de mierda” “A Aida Victoria Merlano no la condenó un juez, su condena empezó desde que escogió a un mediocre abogado”

Ante esta decisión, es evidente que Aída Victoria no debe estar sintiéndose de la mejor forma, ya que no se ha pronunciado en sus redes sociales, lo cual preocupa a sus seguidores, pues no saben que pasará con sus perfiles.

A pesar de la condena, la procuraduría apelará la decisión, por ende, es muy probable que no sea la condena final.

7 años y medio de casa por cárcel para Aida Victoria Merlano. Ya viene el TikTok cautivo. — René Jiménez (@elReneJimenez) September 13, 2022

Condenada a 7 años de prisión Aida Victoria Merlano mientras los Char y demás mercaderes d votos brindan con fiscalía d Barbosa. — Germán Uribe (@guribe3) September 13, 2022