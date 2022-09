Actriz reconocida es acusada de usar brujería para conseguir sus papeles

Daniela Tapia es una de las actrices más reconocidas en Colombia y no precisamente porque sea del país, sino porque su talento llegó y se dio a conocer en la televisión nacional. Además de eso, la actriz cuenta con muchos seguidores que también la admiran por su belleza y porque tiene mucho carisma. Sin embargo, la actriz reveló y denunció que fue acusada de utilizar santería y brujería.

Ahora mismo, la actriz estuvo presente en la última entrega de RCN, sobre la vida de Leandro Díaz, en donde será protagonista Diomedes Díaz. La cubana ha logrado hacer una carrera completa a punta de esfuerzo y talento, así como ella misma dice, pero muchas personas la han acusado de utilizar otras ‘artimañas’, para lograr llegar donde está.

Ante esto, la actriz no se quedó callada y afirmó que lo que estaban diciendo no solo era un insulto hacia ella, sino que también lo era para todo el pueblo cubano, quienes estaban tachados de hacer estas prácticas:

“Me entero de que alguien comenta algunas cosas sobre mí, entre ellas, que soy santera, brujera, que hago daño. Y desgraciadamente, los cubanos creo que cargamos con eso. Para el mundo entero, todos los cubanos somos brujeros, creemos en la santería, todo lo que logramos, lo hacemos por esto, si nos va bien con un hombre es que le hicimos brujería, en fin, el cubano es brujero y esa es la idea que tienen en el mundo. Repito, no todos los cubanos, somos santeros, hay cubanos cristianos, catolicos, budistas, ateos, etc. y con todo el respeto que se merecen las personas que si creen en la religión yoruba, estar en la santería no significa hacerle daño a la gente, no significa estar haciendo eso para lograr todo en la vida, no significa estar jodiendo a los demás para lograr algo”

En dicha entrevista, Daniela se vio bastante alterada, dejando como mensaje, que no se debe juzgar sin saber quién es esa persona en realidad.