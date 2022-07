Kika Nieto envía mensaje a quienes le critican la celulitis

Cada vez que Kika Nieto llega con algo nuevo se hace casi que ley para sus seguidores y una de sus últimas afirmaciones en las redes sociales ha sido el impulso para que quienes tienen celulitis la muestren sin problema alguno.

Y es que la youtuber lució un traje de baño de dos piezas mientras estaba entrando al mar en la Costa de Amalfi, lugar del que dice que es su favorito hasta ahora.

Pero en el clip que acompaña con “Hay que viajar porque fumar mata, tomar embriaga y amar duele”, se le logran ver algunas partes con la, temida por muchos, celulitis a lo que esta escribió al pie de publicación “¿Ya podemos mostrar la celulitis sin que la gente se burle verdad?”.

Como era de esperarse el post se llenó de reacciones de parte de sus seguidores quienes le reiteraron lo hermosa que se veía en la playa, además de lo espectacular que luce su figura sin ningún tipo de complejo.

“Amo cuando una mujer se muestra así tal cual, ayuda mucho a que el resto perdamos el miedo a mostrarnos tal cual”, “Y no solo eso, ayuda a que nos demos cuenta que esa perfección por la cual tenemos mostrarnos realmente no existe; existe lo natural” y “Te me haces una mujer bellísima, y perfecta y no sabes lo bonito que es ver que eres humana igual que nosotros hermosa con todo y tus imperfecciones, gracias Kika preciosa ❤️”, destacan entre los mensajes de sus seguidores.

Cuatro de cada 10 mujeres con celulitis en las piernas dejan de ir a la playa y piscina por baja autoestima y complejos. Pero esto es una mala decisión ya que la exposición moderada del cuerpo humano al Sol produce efectos saludables.

Esto al desencadenar una serie de procesos biológicos y bioquímicos esenciales para la vida como, por ejemplo, vitamina D, refuerzo sistema inmunológico o estimulación del riego sanguíneo, y además producir sensación de placer y bienestar.