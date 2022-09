La fortuna de la reina: ¿Quién la hereda y por qué Meghan Markle fue sacada del testamento?

En la tarde de este jueves 8 de septiembre se conoció una noticia que dejó de luto a cientos de personas alrededor del mundo. La Familia Real confirmó el fallecimiento de la reina Isabel II, quien murió a los 96 años de manera pacífica en el castillo de Balmoral, Escocia.

Uno de los temas más mencionados sobre su partida, es la inmensa fortuna que será heredada a los miembros de su familia. Durante su larga vida, la monarca logró acumular una fortuna personal de cerca de 370 millones de libras, es decir, aproximadamente dos billones de pesos colombianos, esto según datos del Sunday Times.

Además del apoyo económico estatal que recibe la Familia Real, también están los ingresos privados o ‘Privy Purse’, que incluyendo tierras, inversiones y propiedades llega a los 500 millones de libras.

La reina poseía seis propiedades, el Castillo de Hillsborough, el Palacio de Holyrood, el Castillo de Windsor, el Palacio de Buckingham, el Sandringham y el Castillo de Balmoral. Solo estos dos últimos eran parte de sus propiedades privadas.

Asimismo, la reina contaba con una extensa colección de joyas que estarían valuadas en más de 130 millones de dólares, es decir, 566 mil millones de pesos.

La herencia que no recibirá Meghan Markle, ¿por qué?

Según el Entertainment Times, una fuente anónima reveló que la principal beneficiada de la herencia sería Kate Middleton, esposa de su nieto, el príncipe Guillermo, por ser una de las favoritas de la reina, incluso fuera de su familia de sangre.

Del mismo núcleo, la hija de Kate y Guillermo, Charlotte, también recibiría parte de las joyas. El resto serían repartidas entre las mujeres de la familia.

Sin embargo, quien no recibirá nada es el príncipe Harry, su esposa Meghan Markle y sus hijos Archie Harrison y Lilibeth Diana. “Esto no sorprende, ya que no son miembros de la familia real, pero sería un verdadero golpe a la cara”, expresó la fuente.

Cabe recordar que Harry y Meghan han sido de los miembros más polémicos, pues renunciaron a sus deberes reales, así como a sus derechos. Por esto, el pasado 30 de agosto, la fallecida monarca hizo un cambio en su testimonio al borrar el nombre de Meghan de la lista.

De la misma manera, parece ser que no serían los únicos, pues indican que el nombre de Camilla Parker Bowles, la reina Consorte, esposa del príncipe Carlos, tampoco estaría incluida.