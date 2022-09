Esta fue la tierna forma en la que le pidieron ‘el cuadre’ a Lina Tejeiro

Lina Tejeiro estuvo en el hospital, pero más feliz no pudo pasar el momento, pues Juan Duque le legó de sorpresa para acompañarla. Desde hace algunos meses, la actriz reveló como fue que empezó el romance con Juan, y lo cierto es que fue gracias a los tantos rumores en medios de comunicación. A pesar de que las cosas no empezaron porque Juan haya tomado la iniciativa, no podrían estar más felices con la forma en la que se dieron las cosas. Ahora, por fin, decidieron formalizar su relación y en el momento menos esperado.

Luego de tantos años en los que Lina Tejeiro estuvo sola por tantos años, luego de haber terminado su relación con Andy Ribera, por fin logró encontrar un hombre que le moviera ‘el piso’. En medio de las últimas entrevistas que la actriz había dado, confirmó que ya estaba lista para iniciar una nueva historia de amor en su vida, y la verdad es que Juan Duque ingresaba en el perfil de hombres que tienen las cualidades que le gustan.

En la fiesta de aniversario de Rancho MX de Pipe Bueno y Luisa Fernanda, Juan Duque fue entrevistado y afirmó que no tenían afán de nada y que solo estaban saliendo, pero eso ya no va más, pues los dos decidieron publicar el tierno momento.

Todo sucedió cuando Juan llegó de sorpresa a la clínica donde estaba Lina, vestido de doctor y con un ramo de flores. Obviamente, Lina se pudo feliz y lo abrazó. En eso y luego de haber pasado un rato juntos, Juan sacó una hoja de cuaderno y anotó “Quiero ser tu novio, ¿aceptas?” y las dos opciones que daba eran “Si” y “Yes”, las cuales fueron marcadas por la actriz.

Lo más tierno de todo, fue el ‘caption’ que escribieron con las fotos, pues Juan puso “Contratación nueva” haciendo referencia a un equipo de futbol. Obviamente, los comentarios no se hicieron esperar y les dejaron mensajes llenos de amor y felicitaciones.