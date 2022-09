Sky hizo llorar a los jurados y se metió en la final de La Voz Kids 2022

La Voz Kids 2022 se acerca a la final y los jurados Kany García, Nacho y Andrés Cepeda tienen que escoger a solo un niño para que los represente en la gran final del programa en esta edición. Hemos sido testigos de muchas historias complejas de los pequeños, del gran talento que hay en el país y con la particularidad que en esta versión hay varios representantes venidos de Venezuela.

El primer turno para escoger su finalista fue para Nacho, que tenía en concurso a los hermanos Sebas y Alex, Adriel y a Sky. Esta última quien ha tenido un paso muy importante por el concurso por su historia, ya que es colomboestadounidense y aunque ha vivido una gran parte de su vida en norteamérica, incluso no habla perfectamente español, dice amar a Colombia y quiere ser una buena representante del país.

Sky Sky semifinal La Voz Kids

Además ha dado un mensaje en contra del bullying, ya que ella lo ha vivido en carne propia por su apariencia y origen, ha asegurado que el programa le ha ayudado a tener más confianza en si misma y eso la ha llevado a tener una vida mejor.

Para este reto Nacho le propuso a Sky ir a una casa al revés para mostrarle que aunque a veces la vida se vea de cabeza, igual se puede seguir adelante confiando. Estando allí le preguntó cuál había sido su momento más difícil en la competencia, a lo que la niña dijo que cuando tuvo que cantar Rolling in the deep de Adele, asegurando que incluso tuvo un ataque de pánico.

En español también demostró su talento

Para el la semifinal la canción escogida fue All by myself de Celine Dion, con la particularidad que en esta ocasión Sky cantaría en español, un reto doble para la niña. Como era de esperarse la talentosa pequeña demostró todo su talento y llevó hasta las lágrimas a los tres jurados y a Iván Lalinde.

Luego de la presentación llegó el momento de escoger al ganador y Nacho eligió a Sky a quien le agradeció por su talento y dedicación, “me siento bien porque creo que han tenido una trayectoría muy linda ... ahora Sky llegó al punto que todos quieren, la niña tiene un talento”, puntualizó Nacho.