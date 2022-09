La potente respuesta de Chef mexicano a influencer colombiana que le pidió comer gratis por publicaciones

A través de un video de Tiktok el reconocido chef mexicano Edgar Núñez, que tiene dos restaurantes y uno de ellos hace parte del listado de los 50 mejores del mundo, dejó en evidencia la propuesta de una joven colombiana que se presentó como creadora de contenido y le ofreció comer gratis en su restaurante en compañía de su novio a cambio de historias en sus redes sociales.

La propuesta de Manuela Gutiérrez, poco conocida en la país, le llegó a su cuenta a través de las redes sociales, en donde le escribió que: “¡Su restaurante es simplemente espectacular! Estaré en México a final de mes con mi novio y me encantaría saber si es posible realizar canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram a través de mis historias, que quedarán ancladas en un higthligt, a cambio de una comida para los dos”.

La primera respuesta del restaurante fue “jajajajajajaja”. Sin embargo, no fue la única y el chef decidió hacer pública la propuesta, que nos sobra decir, es muy común que la hagan los influencers en la actualidad.

“¿Por qué quieren aprovecharse de los negocios de la gente?”: chef Edgar Núñez a influencer

Luego a través de un video en TikTok, el chef decidió hacer una Story time sobre el hecho. “El otro día me llegó a la página del restaurant, del Sud, un mensaje de una chava colombiana y que me proponía por intercambio venir a comer gratis y que ella me iba a subir fotos en su perfil de Instagram. ¿Cómo se les ocurre atreverse a hacer ese tipo de cosas? El chiste es que me llegan muy seguido y siempre que me llegan le tomo screenshoot y lo posteo”.

Después explicó que este caso se salió de control, porque muchas personas apoyan a la creadora de contenido y la situación se hizo viral.

“¿Por qué quieren aprovecharse de los negocios de la gente?, de la que gente que sí trabaja. Venirse a sentar a comer a un restaurat gratis no es trabajar, no es es el mismo esfuerzo, no es la misma inversión. Subir una foto para recomendar algo que te están regalando no tiene credibilidad de nada”, dijo el chef.

Continuó diciendo que es un verdadero influencer, “es una persona que influye en tu vida, que te ayuda a ser mejor, que ayuda en tu negocio sin tener nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y yo soy el influencer de mis hijas”.

Edgar Núñez es un reconocido chef propietario de dos establecimientos: Sud777 y Comedor Jacinta, el último reconocido como uno de los mejores restaurantes, de acuerdo al Latin America’s 50 Best.