Jhonny Rivera mostró cómo quedó tras la cirugía estética y no ocultó su tristeza

El famoso artista de música popular, Jhonny Rivera es reconocido por ser muy activo en redes sociales y por recientemente protagonizar un incómodo momento con sus fanáticos. En una nueva oportunidad, el pereirano se dirigió a sus seguidores para hablar del procedimiento estético al que se sometió y mostrar su recuperación.

El pasado lunes 5 de septiembre, Rivera se sinceró con su público y admitió sentir temor por cómo iba a quedar tras realizarse una Blefaroplastia, que consiste en extirpar el exceso de piel que hay en los párpados y que se va acumulando con el paso de los años.

“Me van a quitar estas bolsitas y bueno, siempre estoy un poquito nervioso, es normal porque me voy a poner morado y me voy a hinchar. Me les voy a perder unos días, por lo menos físicamente”, fue lo que dijo en su momento.

¿Cómo quedó Jhonny Rivera tras la cirugía?

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Mi Decisión’ reapareció para mostrar su rostro, pese a que unos días atrás aseguró que no se dejaría ver hasta que estuviera completamente recuperado.

En su cuenta publicó un video en el que una voz automatizada decía: “Todos están presumiendo sus vistas, pero ¿qué tal mía?”, mientras enfocaba la ventana de su habitación y luego su rostro con un evidente gesto de tristeza y dejando ver las curaciones que le quedaron luego de la intervención.

Asimismo, aprovechó para contar que se siente bien y que su hermana ha sido la encargada de cuidarlo durante el proceso. “Vean pues, y eso que apenas me voy a empezar a hinchar, pero sí les quería contar que salí bien de la operación gracias a Dios. Gracias a todas las personas que han estado tan pendientes y me dejan mensajes muy bonitos”, expresó.