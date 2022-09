No se dejó ganar: Andrea Valdiri confrontó al ladrón y pudo recuperar su celular

La influenciadora y creadora de contenido Andrea Valdiri, recientemente fue víctima de hurto en una discoteca, durante la celebración por el lanzamiento de su última canción.

La barranquillera es reconocida por algunas polémicas y los momentos compartidos en redes con su familia, Felipe Saruma y su hija Adhara. Por su personalidad explosiva y sus labores ha logrado convertirse en una de las figuras más queridas en redes.

Andrea Valdiri confrontó al ladrón y recuperó su celular

Ahora, luego de incursionar en la industria musical y celebrar su lanzamiento, a Valdiri le robaron su celular durante un evento masivo. Al percatarse de que no tenía el aparato con ella, se subió a la tarima y pidió que se lo devolvieran, aunque sin ningún éxito.

Sin embargo, unos días después del hecho, Valdiri se pronunció en redes y les contó a sus seguidores cómo fue que recuperó el celular.

“Llevaba cuatro días que no aparecía en redes porque me habían robado mi paz y mi tranquilidad, y no es el hecho de que sea por un celular, porque lo encontré, no me di por vencida”, dijo la mujer.

Valdiri no tuvo problema en expresar su molestia por aquellos que roban y no valoran el esfuerzo que las personas ponen para conseguir sus pertenencias.

“La gente dirá ‘pero esa vieja tiene plata, puede comprarse más celulares’, pero no, es el irrespeto con el que no estoy de acuerdo (…) Todos en esta vida estamos buscando la papita, cómo nos rebuscamos, pero tú lo puedes hacer de una manera bacana, digna, para que te lleguen bendiciones”, agregó.

Finalmente, contó que, además de recuperar el aparato, lo que quería es tener a la persona que lo tomó en frente y ‘cantarle la tabla’.

“Quiero dejarles un mensaje con todo mi corazón a esas personas que se dedican a esas vainas. Tú en la vida puedes ser lo que quieras y no tienes por qué llevarte por delante a nadie”, finalizó.