Le robaron el celular a Andrea Valdiri celebrando el lanzamiento de su nueva canción

Andrea Valdiri esta explorando más facetas de su vida. Se dio a conocer por algunos sensuales bailes y gracias a ello, varios cantantes le pidieron que hiciera lo mismo con sus canciones. Poco a poco sus números en redes sociales fueron subiendo, hasta el punto de ser una de las más seguidas y queridas en Barranquilla. Ahora, quieren intentarlo con la música.

La también empresaria, es reconocida por tener una personalidad bastante irreverente y extrovertida, por eso no es raro que Andrea este constantemente probando cosas diferentes, pues ha lanzado marca de zapatos, ropa y hasta maquillaje.

Ahora que quiere lanzar su carrera musical y celebró ello en un bar, no ha tenido la suerte suficiente para lograr que ‘los dueños de lo ajeno’ no se aprovecharan de la cantidad de gente que había para hacer lo suyo. A través de las redes sociales, la creadora de contenido motró su preapración para el escenario.

Cuando el momento llegó, el bar estaba completamente lleno y ella en la parte de arriba, bailó con Saruma de la forma más sensual posible, que terminó por alterar a muchos de los asistentes que la grababan con su cámara de celular.

A pesar de que fue una noche excelente y exitosa por la bienvenida que le dieron a su canción, si terminó bastante aburrida porque le quitaron su celular, así que, en frente de todos, contó lo sucedido y muchos la apoyaron gritando que por favor lo entregaran.

A pesar de los pedidos, muy probablemente la persona que lo cogió, ya no estaba en la discoteca.

Para finalizar la noche, Andrea publicó en sus historias “no recuperé mi celular, pero me fui feliz. Gracias por acompañarme y por que siempre me apoyan. Los amo mucho”

En redes sociales se leían bastante comentarios de personas que afirmaban que a ella le daba igual si perdía o no sus pertenencias, pues tenía bastante plata para comprar otro rápidamente. pero he ahí el problema, no se trata de la cantidad de plata que pueda tener, porque nadie tendría que perder sus pertenencias por culpa de personas mal intencionadas.

Creadores de contenido que también tienen son artistas musicales

Luisa Fernanda W fue una de las que decidió explorar su faceta como cantante desde hace años. En un inicio lo hacía al lado de su novio Legarda y ahora lo hace al lado de Pipe Bueno

Juan Duque se hizo conocido por sus graciosos videos en redes sociales, pero para él no fue sufieicnete, así que decidió emprender su sueño de ser cantante, y por lo que se ha visto, lo está logrando.

Yina Calderón se ha destacado no precisamente por su voz, pero si como una dj cotizada que ha logrado tener una cantidad importante como ingreso económico, a partir de sus toques de guaracha.