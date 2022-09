Jessi Uribe aclara que ya no tiene el mismo número y pide dejen de escribirle a la chica del error

Número de teléfono de Jessi Uribe no es el mismo que mostró Foto: Instagram @jessiuribe3

Días atrás Jessi Uribe hizo una publicación con la que sorprendió a sus seguidores su cuenta de la red social Instagram en la que aparece sosteniendo su celular y mostrando su número personal.

La publicación no tardó en volverse viral y más tarde, el artista publicó un video en el que se ve el bombardeo de mensajes y llamadas que estaba recibiendo en su aparato en cuestión de segundos. Asimismo, aclaró que no quería recibir llamadas, sino solo mensajes.

Pero días más tarde otra persona es quien paga las consecuencias, pues una mujer de nombre Dayana Gamboa es quien está siendo bombardeada a diario con mensajes y llamadas.

Ante esto el intérprete de ‘Mi Debilidad’ decidió dar la cara y a través de sus historias de Instagram, que fueron recopiladas por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, aclaró la situación.

“Por ahí vi que me etiquetaron en algo de lo del WhatsApp, que están llamando a una muchacha que se llama Dayana Gamboa creo, no pude recuperar ese número, se bloqueó esa vaina, no sé qué pasó. Desistí de eso, creo que le están escribiendo a ella mucho, pero se equivocan en el último número”, dijo.

Al tiempo que pidió a quienes están formando parte de la interacción a dejar de hacerlo, pues están afectando a la mujer que quedó involucrada sin pedirlo e insistió en que perdió el número.

“Así que por favor a todos: ese número ya no existe. Y a Dayana decirle que no es culpa mía, es que los números creo que cambian en el último número, tenemos el mismo, el de ella creo que es un cinco y el mío era un seis. Por ahí que la están publicando, que la tienen agobiada con tanto mensaje, Ya saben, ya no existe eso, luego hablamos”.