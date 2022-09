Aída Victoria se sospechaba lo que le iba a pasar y 24 horas antes lo advirtió en redes

Este martes la influencer Aída Victoria Merlano ha estado en el ojo del huracán debido a la sentencia condenatoria que le leyó un juez en una audiencia virtual. El hecho tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes muy pocos sabían del proceso que la justicia seguía adelantando en su contra por ayudar a fugar a su madre, la exsenadora Aída Merlano.

Sin embargo, Merlano parece que se veía venir esta condena y por eso desapareció de sus redes sociales. Su ausencia la notaron de inmediato los miles de seguidores en Instagram, donde ha alcanzado gran popularidad por su contenido erótico.

Entonces, ella no tuvo más que salir a explicar lo que pasaba y lo hizo 24 horas antes de conocer la sentencia. Como un mensaje premonitorio dijo en sus historias de Instagram:

“Tu no sabes lo que me ha pasado. Me río pa no llorar. Es que hay cosas que uno dice: ‘la mujer en la que me voy a convertir después de esto que me está pasando’... Y hay otras que parecen casting para los ‘Avengers’, que uno dice:’me van a venir a reclutar los ‘Avengers’”.

Las historias que siguieron después de esas fueron las publicadas hoy, después de conocer la noticia de su condena.

Notoriamente afectada por el hecho, Merlano aseguró que es injusta la condena que le quieren imponer porque su delito daría para aplicar al beneficio de casa por cárcel, pero la Fiscalía está pidiendo 17 años para la joven, lo que la dejaría sin esa posibilidad.

“Yo en el fondo de mi corazón creo a la justicia y mi abogado apeló”, dijo a sus seguidores en Instagram.