Condenan a Aída Victoria Merlano en caso por fuga de su mamá, excongresista prófuga

El juez número 20 de conocimiento de la ciudad de Bogotá emitió sentencia condenatoria en contra de la creadora de contenido, Aída Victoria Merlano, hija de excongresista prófuga Aída Merlano, por el caso que se aperturó tras la fuga de la mujer durante una cita odontológica en la ciudad de Bogotá.

Desde las 8 de la mañana de este martes 6 de septiembre comenzó la audiencia en la que se emitieron los alegatos finales en el juicio contra Merlano y el odontólogo Javier Guillermo Cely, que también estaba implicado en el caso tras estar presente durante la fuga de la excongresista.

La influencer Aída Victoria Merlano fue condenada, entonces, por los delitos de fuga de presos y uso de menores de edad en la comisión de delitos, pues habría instrumentalizado a su hermano menor para que participara en estos hechos, según se informó en la lectura del sentido de fallo condenatorio contra la mujer. El juez habría determinado que la creadora de contenido tenía conocimiento de la fuga de su madre, a pesar de que en varias ocasiones ella afirmó en las audiencias que no sabía nada de lo que sucedería, aunque sí había visto la cuerda roja que luego su mamá utilizó para caer desde una ventana del edificio y abordar una moto para huir.

Por otro lado, se conoció que en el caso del odontólogo se emitió sentido de fallo absolutorio, quitándole la presunta responsabilidad por la cual se le endilgaba haber participado en la fuga de la excongresista, que actualmente se encuentra prófuga de la justicia colombiana.

La Fiscalía anunció que el próximo 13 de septiembre a las 2:00pm se dictará la pena que deberá cumplir la creadora de contenido luego de determinar su responsabilidad en la fuga de la excongresista. Las audiencias se han realizado a puerta cerrada, conforme dictaminó el juez encargado.

Aída Merlano declaró que su hija no sabía de su plan de fuga

La excongresista Aída Merlano señaló varias confesiones en su última intervención en las audiencias de la justicia colombiana, dentro de las cuales incluyó los múltiples beneficios que tuvo cuando estuvo presa en Colombia. Además, la excongresista destapó algunos de los momentos previos a su fuga y todo el plan que se orquestó al interior de la cárcel para que ella pudiera escapar.

La excongresista, prófuga de la justicia y condenada por corrupción electoral por la Corte Suprema de Justicia reconoció varios de los privilegios que tenía como prisionera en la cárcel El Buen Pastor, de la ciudad de Bogotá, a donde señaló que entró celulares, ropa, zapatos y otras pertenencias que son consideradas como lujos al interior de ese centro penitenciario.

En la audiencia, citada por El Tiempo, la mujer reiteró que sus hijos nunca supieron de su plan de fuga, pero sí admitió que avisó a su padre y le pidió que a penas sucediera, le explicara a su familia. Además, Merlano contó que pensó en hacerse matar si su fuga no salía bien y que se lo manifestó a su padre antes de huir en medio de la cita odontológica.

“Antes de que tomara la decisión de la fuga estaba desesperada (...) Hablé con mi padre y él me preguntó que qué posibilidad había de que la fuga tuviera éxito y le respondí que había una posibilidad del 80 por ciento y un 20 por ciento de que me cojan, pero a mí no me van a agarrar, entonces hay un 20 por ciento de que me encuentren muerta, si no me puedo fugar me voy a hacer matar, prefiero estar muerta que volver a la cárcel”, fueron sus palabras.