¿De qué se trata la enfermedad que tiene destrozada emocionalmente a Alicia Machado?

Alicia Machado es una reconocida modelo, quien fue Miss Universo en 1996, además de su faceta como actriz y presentadora en algunas producciones venezolanas. En 2021, la mujer estuvo presente en las pantallas colombianas como participante en el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’. Si bien, no llegó a los últimos capítulos del programa, tampoco estuvo presente en la final, en donde todos los concursantes se reencontraron en busca de apoyar a quienes estaban luchando por llevarse el gran premio.

La venezolana, mediante un en vivo a través de su cuenta de Instagram, reveló que sufre de fibromialgia. Ante la noticia a la exmiss universo se le vio bastante afectada por la situación de salud que ha tenido que enfrentar. Además, sus declaraciones tomaron por sorpresa a sus seguidores, ya que, la presentadora siempre se ha mostrado con un carácter fuerte y además que no suele demostrar aquellas situaciones que afectan su vida.

De acuerdo con la Fundación Española de Reumología, los principales síntomas se caracterizan por un dolor músculo-esquelético y sensación de dolor en los músculos, ligamentos y tendones. Las manifestaciones de este padecimiento se dan en las articulaciones, sin embargo, no es considerada una enfermedad articular.

Esta afección la padece entre el 2% al 6% de la población, en donde las mujeres terminan siendo las principales afectadas. Además, el dolor no es el único problema pues, según la misma fundación, el 90% de los pacientes presenta cansancio, entre el 70 y 80% padece de trastornos del sueño y finalmente, el 25% ansiedad o depresión.

En el mismo clip Machado aseguró que los síntomas que le ha provocado dicha enfermedad han sido intolerables: “Me siento mal porque las personas que están a mi alrededor no saben lo que es llevar lo de la fibromialgia y creen que mi forma de ser en ocasiones es porque sí. No me gusta que la gente piense que soy grosera o que estoy sería, pero les juro que es mi afección lo que me afecta”.

Finalmente, se refirió a las causas del padecimiento y como esta afecta sus actividades diarias: ”No tiene nada que ver con la edad. A veces no me gusta cuando se me activa lo de la fibromialgia y me cuesta hasta levantar la cara. De repente, la gente no sabe que uno está librando una batalla de salud y física”.