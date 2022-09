¿Al fin qué? El supuesto nuevo amor de Carmen Villalobos salió a aclarar los rumores

Carmen Villalobos ha estado en el ojo de la farándula nacional, al parecer, por un nuevo romance con el actor, Horacio Pancheri, el cual hacía parte del mismo programa en donde se encuentra la barranquillera como presentadora ‘Top Chef Vip’. La publicación de una foto juntos por parte de la actriz fue para muchos la confirmación del romance.

El argentino fue el más reciente eliminado del espacio de cocina y por ende, invitado al programa, la ‘Mesa caliente’ en Miami, en donde no solo habló de su experiencia en el reality, sino también se refirió a los constantes rumores sobre su relación con Carmen Villalobos. El actor aseguró: “Yo tengo novia y nada que ver con Carmen, somos buenos compañeros, siempre tienen que inventar algo y me agarraron a mí en ese chisme, también me vincularon con alguien más del concurso”.

Además, indicó que la barranquillera solía acercarse para probar sus preparaciones, siendo este un comportamiento que también tenía con otros participantes, así que, no significaba nada del otro mundo para él. También, resaltó que solo la ve a Carmen como una compañera de trabajo y que su relación nunca ha sido más allá de lo estrictamente laboral.

Sin dejar de lado, que actualmente Horacio tiene un noviazgo con Isa Valero, con quien lleva más de un año. De acuerdo con él, se encuentra feliz y enamorado de su pareja, enfatizando que se encuentran mejor que nunca.

El rumor del romance entre Carmen Villalobos y Horacio Pancheri

El programa ‘Lo sé todo’ fue el primero en revelar la identidad del actor, asegurando que este sería el nuevo amor de la barranquillera, de acuerdo con algunos rumores que se habían presentado en medio del set de grabación. Los cuales indicaban que por reglamentos del reality no podían revelar detalles de su relación, ya que este sería un problema.

Luego de la eliminación de Horacio del programa, aseguran que ambos comenzaron a salir. Además, que en medio de una fiesta Carmen y Horacio, desaparecieron y horas más tardes se conoció que se encontraban juntos.

Algunos seguidores catalogaron el vínculo de los actores como algo pasajero, ya que, Villalobos hace pocos meses terminó con su pareja, Sebastián Caicedo y Horacio, hace algunas semanas no compartía fotos con su pareja, lo que significaba que habían terminado hace poco tiempo.