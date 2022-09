Aida Victoria Merlano reflexiona sobre lo qué hará esta semana porque podría ir a la cárcel

A través de sus redes sociales, Aida Victoria Merlano publicó un video en el que se refirió a lo que podría hacer mientras está libre durante una semana, ya que debe esperar la decisión de un juez hasta el próximo martes, día en el que se define si puede espera el fallo de segunda instancia libre o le libran orden de captura, luego que apelara a la decisión de condenarla por haber ayudado a su mamá, Aída Merlano, a escapar en el 2019 de un consultorio odontológico en Bogotá.

“Mi realidad jurídica ahora mismo es que tengo esperar al martes (de la próxima semana) para ver si puedo esperar el fallo de segunda instancia o si me dictan orden de captura inmediata. Entonces, lo que sí tengo seguro es que esta semana estoy en libertad y me preguntaba ¿qué voy a hacer esta semana? y es bien curioso, porque es una pregunta que uno nunca se hace”, dice la creadora de contenido.

Luego Merlano se preguntó que “¿cómo viviría mi vida si esta fuera mi última semana de libertad? si a mí me dicen que la otra semana me van a meter a la cárcel. Y cuando uno se poner a hacer ese análisis se da cuenta que cárcel no es solamente el lugar que luce como tal o que cumple esas funciones, cárcel es esto, es el no me atrevo, yo no puedo, ¿qué van a pensar si? Cárcel es todo lo que uno pone como un limitante para hacer lo que realmente desea”.