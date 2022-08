Después de El Desafío ‘The Box’, Maleja volverá a participar en una competencia de alto rendimiento

Maleja fue una de las concursantes de El Desafío ‘The Box’ más recordadas del reality por sus vivencias y por las dificultades que vivió en el desarrollo del concurso que no le permitieron llegar a la final.

Incluso, ella se fue de El Desafío alegando desgaste físico y varias dolencias, por lo que celebró cuando fue eliminada, pues ya no podía más con la carga del reality.

Sin embargo, ya ha pasado mucho tiempo desde que Valkyria y Ceta se ganaron El Desafío ' The Box’ 2022 y Maleja ya se encuentra lista para volver a una competencia de alto rendimiento.

A través de sus redes sociales, la deportista y modelo WebCam señaló que estará en un evento en el marco del Festival de Verano que se lleva a cabo en Bogotá llamado ‘Bogotá Ninja’, el cual, según explicó la mujer, es igual a ‘Ninja Warrior’ de Estados Unidos.

“Hace unos días me enteré de una competencia que habrá en el Simón Bolívar llamada Bogotá Ninja, que es parecido al ‘Ninja Warrior’ de Estados Unidos lo cual me parece magnífico y una oportunidad excelente para ir a probarme con gente súper tesa”, comentó.

“Mi entrenador me propuso ir allá a competir para probarnos y ver que habilidades tenemos que mejorar… Vamos a ver cómo sigue mi recuperación después de El Desafío”, concluyó Maleja elevando una invitación a quienes quieran ir a acompañarla.

Maleja confiesa que su esposo le ayuda a hacer contenido para adultos

Maleja ha develado varios aspectos de su vida en plena televisión nacional. La participante no ha tenido una vida fácil, pues desde muy pequeña llegó a las calles de Bogotá atrapada por el mundo de las drogas. No fue hasta que ella misma decidió buscar a su hermana por algo de comida, que tomó la decisión de recuperarse.

Encontró en el deporte la manera perfecta de calmar su ansiedad y enfocar su fuerza, hasta el punto de volverse una experta en el tema. Maleja relata que conoció a su esposo tiempo después, cuando ella ya se dedicaba a crear contenido para adultos, en donde de hecho, se hizo bilingüe.

“Cuando empezamos a salir juntos, yo le dije mi profesión y toda la cosa. Yo le dije como: ‘yo tengo cámara, podemos hacer contenido entre los dos, tú me puedes grabar a mí, me puedes hacer fotos, absolutamente todo’ y él me dijo de una y nos empezó a ir súper bien. Todo el contenido lo hacemos juntos, él es el que graba, edita, sube, hace; pero, participación física como tal en los videos y fotos es como del 1% de todo el contenido. Es muy bacano, nosotros tenemos una relación muy chévere”.