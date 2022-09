“Una noche de diversión”: Manuela Gómez, de fiesta en Dubai, con Ronaldinho

Manuela Gómez, recordada por su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’ a pesar de que no se llevó el premio mayor en el concurso, aseguró que uno de sus grandes sueños era ser parte del mundo del entretenimiento. Sin embargo, en los últimos años ha estado enfocada en sus empresas de estética.

Gómez tomó por sorpresa a sus seguidores, en las últimas horas, ya que, se le vio acompañada del exfutbolista Ronaldinho, uno de los astros del balón pie, en una fiesta privada en Dubai. De acuerdo con sus historias, la paisa se encontraba de vacaciones en dicho país y al parecer, fue invitada por algunos de sus acompañantes a una fiesta exclusiva en donde se encontraba el deportista.

A pesar de que son muy pocos los detalles que se conocen al respecto, lo que confirmaron fue el prestigioso hotel en donde se encontraban, Five Palm Jumeirah, el cual también cuenta con un club nocturno, catalogado como uno de los mejores de la ciudad.

Lo que llamó la atención de los seguidores fue que se vio a Manuela bailando cerca al futbolista y no podía faltar la foto, la cual fue compartida en sus redes sociales en donde agregó: “Una noche de diversión en Dubai”. Lo que es claro, es que fue una gran noche para quienes se encontraban en la fiesta.

Las evidencias de su acercamiento con el deportista rápidamente se viralizaron en redes sociales en donde algunos internautas afirman haber querido estar en el lugar de la empresaria, resaltando que esta oportunidad no la tiene cualquiera, primero, por su viaje a Dubai y segundo, por la oportunidad de compartir con el deportista.

Sin embargo, otros afirmaron un nuevo romance entre Ronaldihno y Manuela, teniendo en cuenta sus acercamientos durante la noche. Además, que no es la primera vez que Gómez se encuentra en lugares exclusivos, enfatizando que ha sido gracias al futbolista.

Manuela Gómez no se ha referido al tema, ya que, sigue disfrutando de su descanso en uno de los países de los Emiratos Árabes.

Hace algunos días Manuela había compartido con sus seguidores la noticia de su viaje en donde aseguró: “No importa cuantos errores cometas, o cuan lento sea tu progreso, siempre estarás por delante de aquellos que no lo intentan 😜😜😜 Dubai me espera 🛫🛫🛫. Una vez más cumpliendo mis sueños 🥳🥳🥳”, aseguró Manuela en su cuenta de Instagram.