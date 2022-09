¿Otro hijo sin reconocer? Anuel AA habría embarazado a famosa influencer hondureña

El artista puertorriqueño, Anuel AA, es una de las figuras más comentadas de la farándula, especialmente por temas y polémicas sobre su vida privada y sentimental. En una nueva oportunidad, su nombre vuelve a ser centro de atención en redes, luego de que una influencer originaria de Honduras revelara que estaría esperando un hijo del famoso.

Lea también: Jhonny Rivera contó que estará alejado de redes por un procedimiento quirúrgico, ¿qué se hizo?

El boricua ha estado en el ojo del huracán desde que se supo la separación que atravesó con la reconocida artista colombiana Karol G. A partir de ese momento, no ha parado de recibir críticas por su nuevo romance y matrimonio con la influencer Yailin, ‘la más viral’, con quien se unió al poco tiempo de su ruptura.

Sin embargo, la polémica pareja volvió a llamar la atención por dos nuevos rumores: que la joven estaría embarazada y que estarían en proceso de divorcio. Esto surgió a raíz de que Yailin desapareciera de sus redes sociales sin dar aviso y de que no volvieran a aparecer juntos en público.

Anuel AA habría embarazado a una tiktoker hondureña

Se trata de Roxanna Somoza, una joven creadora de contenido que ya sobrepasa los dos millones de seguidores en Tik Tok y el millón en Instagram. En sus cuentas, la hondureña hizo una revelación que rápidamente se hizo viral.

También le puede interesar: Juan Diego Alvira comparte pruebas de su fiesta de despedida

“Sé que esto es fuerte y no lo debería estar diciendo, pero yo me embaracé. Vamos a ser padres con Anuel, estoy súper feliz. La niña no se la va a dar, sino yo”, fueron las palabras de la influencer.

A través de varios videos, la joven, que ya es madre de un niño de tres años que padece Síndrome de Down, ha asegurado que la relación con Anuel comenzó hace aproximadamente dos meses, y que ya ha habido varios encuentros y citas por videollamadas con el famoso.