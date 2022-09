Juan Diego Alvira comparte pruebas de su fiesta de despedida

Una de las noticias que más ha movido el corazón de los colombianos en la última semana es la salida de Juan Diego Alvira de Noticias Caracol, el periodista se ganó un lugar en los hogares colombianos al mostrar un lado diferente de las noticias con su forma particular de hacer reportajes y periodismo de inmersión.

Entre lágrimas el comunicador se despidió el pasado viernes de la audiencia del noticiero de la mañana con frases como: “Gracias por su afecto, por su cariño“ “También se los digo de corazón me equivoqué muchas veces” y además agregó “vienen nuevos retos, nuevos desafíos”.

Aunque formalmente él no ha expresado que rol tendrá en Semana, el nuevo medio en el que trabajará, nuevos compañeros como Vicky Davila y Luis Carlos Vélez ya confirmaron que estará trabajando con ellos en el mismo informativo dándole la bienvenida y celebrando su decisión.

La fiesta de Juan Diego

Como no podía pasar desapercibida la ocasión, Alvira se fue con sus ahora ex compañeros a despedirse y de paso celebrar este nuevo paso en su carrera profesional. No se sabe el lugar específico en el que fue el evento, pero se sabe que fue en la llamada ‘Zona T’ de Bogotá por las informaciones de algunos de sus acompañantes.

“Gracias, a este maravilloso equipo de las mañanas con el que construimos uno de los mejores noticieros del país. Con ellos volvimos PRIME el horario de la mañana” resaltó el periodista en la foto que compartió en sus redes. También se pueden leer comentarios como el de Diva Jessurum “Nada es como ayer”, con quien compartió durante muchos años en Caracol y otros como el de su nuevo compañero de medio Luis Carlos Vélez quien dijo “Cracks. Soy testigo de ese equipo”