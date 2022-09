Andy Rivera se sincera con sus seguidores y pide disculpas

Andy Rivera continúa en lo que es su proceso de sanación ante la depresión que padece desde hace un tiempo atrás y tras su exitosa gira ha decidido hablar con sus seguidores por medio de su Instagram.

Con varios textos muy extensos el intérprete de ‘Alguien Me Gusta’ habló de la lealtad y lo que espera de ella, pero también unas sinceras disculpas con quienes le rodean, ya que según asegura está colapsado de trabajo.

“Mil disculpas a muchos amigos, colegas, familiares, compañeros de trabajo, mis fanáticos y personas que quiero y que no he podido atender como siempre en los mensajes y llamadas como siempre suelo hacer. Lo que está sucediendo es que por el volumen de trabajo y cansancio últimamente no alcanzo a dar a basto todo, cantar, producir música, entrenar, ver a mi hija, dormir, viajar, administrar la marca, pensar en lo que viene, mi vida personal”, escribió en primera instancia.

Precisó que le da pesar el pensar en que las personas piensen que se le elevó el ego y que por tal motivo ha dejado de interactuar, por lo que indicó y resaltó que es todo lo contrario.

“Y además me siento un poquito triste pensando en que ustedes creen que los quiero ignorar o cosas así, o a el momento que estoy viviendo está haciendo de mi lo que jamás seré. Un reggaetonero subido más. Lo único que pasa es que no estoy alcanzando con tanto volumen de responsabilidad y sueños que quiero lograr al tiempo. Y voy cansado algo triste”.

Confesó que está recurriendo desde hace tiempo a ayuda profesional para tratar su condición, y que próximamente revelará algunos de los avances de su situación actual, pero que para ello recurrirá a buscar tiempo para poder compartirlo.

“Entonces buscando ser más responsable conmigo y el amor propio, estoy hace un largo tiempo apoyándome en una gran psiquiatra y una psicóloga, que pronto les contaré quiénes son. Solo que estos procesos son dolorosos y largos. Por supuesto también de la mano de Dios, mi familia y amigos. Y ya verán que con amor y voluntad organizaré mejor mi tiempo, mi salud, mi descanso, mi trabajo y todo todito todo”.

Finalmente reiteró sus disculpas si no ha tenido el mismo animo que lo caracteriza, pero hizo hincapié en que lucha porque cada cosa negativa salga de su vida pronto.

“Quería disculparme si no han visto mi mejor cara estos días que no ha sido el mejor ejemplo, peor ha sido más real, los ojos menos brillantes porque también cuentan que el dolor existe y es real. Pero se puede sanar, y yo quiero que lo averigüemos”.