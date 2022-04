Daniela Álvarez ha mostrado como va la recuperación de su pie con la llaga que le salió

Daniela se ha convertido en una de las figuras más importantes de la farándula nacional. Gracias a su talento, ha podido sobresalir y ser una de las más cotizadas para la producción nacional. Sin embargo, más allá de su exitosa carrera, Daniela se ha vuelto una ejemplo a seguir luego de su operación en la que se comprometieron sus piernas y posteriormente tuvo que amputarse la izquierda debido a que no tenía la circulación adecuada.

Pero esto no fue un motivo para dejar de hacer lo que le gusta y para lo que es buena, por el contrario, le dio más motivación para salir adelante, recuperarse, y volver al ruedo, como se dice. Las probabilidades de que volviera a caminar eran muy remotas, pero Daniela no se dio por vencida y no solo logro volver a caminar, sino que incluso volvió a entrenar y hasta correr con ayuda de sus prótesis.

Sin embargo, desde allí ha venido presentando problemas de salud con el otro piel, ya que a pesar de no necesitar amputarlo, la circulación sigue siendo menor. Según contó la presentadora, por caminar mucho, se lastimó y le salió una llaga en la planta, asegurando que no entendía porque le estaban pasando tantas cosas, pero tendría paciencia:

“Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar”

A pesar de ser días difíciles, la presentadora ha decidido mostrar como va el avance de su pie, quitándose la media y mostrando que la herida se encuentra mucho mejor. Aun no puede caminar, pero va por buen camino “Finalmente ya cerró, me queda solo un poquito para que esa piel este super fuerte y poder volver apoyar y poder levantarme. Como ven esta super linda la piel rosadita, la piel nueva y hay un puntico que fue el que se lastimó más y hace falta que sane mejor y estar segura que la piel no se vaya a levantar”

Pronto la presentadora volverá a sus actividades normales.