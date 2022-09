¿A Yina Calderón se le cayó su casa de Barbie?

Las exparticipantes de ‘Se Armó La Gorda’ de Yina Calderón no se fueron muy contentas Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

Yina Calderón no deja de dar de que hablar por sus polémicas, sus peleas y sus excesos. Hace algunos meses, sorprendió a sus seguidores anunciando que iba a construir una casa de Barbie para que los diferentes usuarios en redes sociales, la pudieran visitar.

Y es que era uno de los sueño por cumplir de la misma Yina, asegurando que siempre le gustó el color rosado y los espacios de fantasía. Por eso mismo, quizo construir un espacio adecuado y todo muy bien montado, con todos los detalles posibles, de la casa original de la Barbie.

Muchos en redes sociales se burlaron de Yina, asegurando que no lo lograría y que resultaría ridículo, pero lo cierto es que está a un solo paso de lograrlo. Hace algunas semanas, Yina Calderón se fue de la casa en la que vivió cierto tiempo, en el Salitre, barrio de Bogotá, porque su administradora casi que no se la aguantaba, según lo que ella misma confesó.

Pero eso no la estuvo para continuar con sus planes. En el programa de ‘La Red’, señalaron que a Yina le tocó comprar un lote porque en el apartamento donde pesaban construirlo no era posible, ¿porqué?, porque dicho lugar está en un conjunto residencial, por ende, no pueden entrar y salir personas a cada hora.

Ahora lo que tiene que hacer Yina, es encontrar la forma de construir en un lote, que según confirman, ya compró, y empezar desde cero, la casa de Barbie que tanto desea.

En redes sociales hay muchas críticas hacia Yina, los cuales afirman que lo único que esta tratando de hacer, es llamar la atención, teniendo en cuenta que todos los proyectos que está emprendiendo, no le están dando éxito ni ingresos.

La casa de la Barbie no es el único proyecto que tiene en mente, pues quiere también crear un spa llamado ‘Bombón’.