¿Por qué Shakira lanzó un video alternativo de ‘Te Felicito’?

Shakira es una de las artistas más grandes de todos los tiempos en Colombia y la mayoría de canciones que ha lanzado en los últimos años se ha vuelto tendencia y han sido un éxito. Su última canción no fue la excepción, sobre todo porque salió cuando los rumores de su separación empezaban a tomar fuerza. Luego de qué varios ataron cabos, afirmaron que si era dedicada al futbolista.

La coreografía de la canción imita a un robot, que según lo que contó la misma cantante, fue idea de sus hijos, pero, casualmente, en la canción de ‘Me Enamoré’ del 2017, donde aparece Piqué siendo el hombre perfecto, apareció en la portada de YouTube un robot atrás de Shakira, por lo cual, afirmaron que estaba conectado.

Pero parece que Shakira no quiere perder el tiempo cuando sabe que su nombre está sonando por todos lados, sobre todo, en redes sociales, así que lanzó un nuevo video de ‘Te Felicito’. Lo cierto es que suele ser muy común que muchos artistas lo hagan, sobre todo cuando las canciones resultan ser un éxito completo, por eso no tiene más explicación, ya que, a pesar de que el rumor de que Rauw Alejandro y Rosalía terminaron, no tiene mayor interacción que de paso para pensar algo diferente.

Obviamente, el video no pasó desapercibido y el hecho se volvió tendencia rápidamente: “Siempre es bueno tener con quien bailar en fina complicidad, me gusta este video alternativo, son solo ellos dos” “Todos los éxitos para Shakira que se han generado a través del dolor, eres toda una maestra en transformar los sentimientos en dinero con tus canciones” “️una vez más demuestra que no le hace falta nada más que ella misma para llenarlo todo, videoclip con dos grandes de la música, iluminación y WOW videoclip que te engancha”

El clip dura menos de lo que dura el original y de hecho, solo cuenta con un escenario, donde Rauw Alejandro baila bastante ‘pegadito’ con Shakira y resaltaron no solamente el color del video, sino la química y profesionalismo de la cantante.