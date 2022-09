Hombre se hizo 32 operaciones para parecerse a cantante de BTS y tuvo que pedir disculpas

Oli London ya cuenta con varios seguidores en sus redes sociales. De hecho, sus cuentas ya están verificadas por tener tanto movimiento y comentarios. Se hizo popular porque, al parecer, tenía una obsesión con un cantante de BTS llamado Jimin. Ante tal rechazo, el mismo Oli reveló que había sido un error.

Por los comentarios que se han leído en internet, se puede decir que podría tener un trastorno de personalidad, por eso es que, constantemente, busca una persona a seguir. El fandom de BTS es bastante grande, por lo cual, Oli se sintió parte de la familia y esperó recibir aceptación por parte de ellos, pero lo único que recibió fueron comentarios feos.

Y es que la obsesión de Oli llegó a tal punto de realizarse 32 cirugías estéticas: nariz, ojos para tenerlos un poco más rasgados, dientes y hasta en el miembro. Todos estos cambios le habrían costado más de 250 mil dólares, pues quería todas las facciones de un asiático normal. A pesar de que esta transformación empezó en el 2014, recientemente publicó un video en su cuenta de YouTube pidiendo disculpas y afirmando que su obsesión no era sana:

“Quiero ser una mejor persona. Quiero pedirle disculpas a la comunidad asiática y a Jinni -no sabes cuánto te amo (…) Ahora estoy siendo feliz, positivo y seguro. Lo siento por mis acciones pasadas, me identifico como coreano -eso no cambiará-, pero quiero pedirle disculpas a cada miembro de la comunidad asiática que me malentendió y vio mi obsesión con Jimin”

Luego de haber pasado por tantas operaciones, porque este proceso de tatos años, le había causado un gran daño psicológico, no solo por el acoso cibernético que sufrió, sino porque el estar tan obsesionado, lo estaba enfermando.