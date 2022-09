Sebastián Yatra fue arrestado en Estados Unidos antes de su concierto

El actor y cantante Sebastián Yatra continúa dando muestras de cómo puede llegar a entretener a todos sus seguidores no solo con su música, sino con sus divertidas ocurrencias como la que vivió recientemente.

Y es que el intérprete de ‘Dos Oruguitas’ publicó un video bastante particular en su red social Instagram en la que aparece siendo esposado en la alfombra roja de una rueda de prensa con los medios de comunicación en Estados Unidos sobre lo que es su ‘Dharma World Tour’.

“No es la primera vez que me esposan en la vida. Y lo digo en serio, no sexual” dijo en primera instancia el cantante colombiano mientras le decía a la mujer policía que le ponía unas esposas en color rosado “Espóseme la otra, en serio, no es la primera vez que la policía en Estados Unidos me esposa, está más incómodo esta vez”.

Pero mientras la policía “hacía su trabajo” el intérprete de ‘Pareja Ideal’ comenzó a moverse a lo que esta decidió aplicar la fuerza poniendo la mano en su espalda y diciéndole de manera fuerte “Oye, pero no te muevas”.

Los presentes no dejaron de disfrutar ningún segundo de lo ocurrido y recordaron que el primer arresto al que se refería del cantante se trataba de uno en el año 2021 en el que un video se hizo viral mientras lo esposaban y no era más que una estrategia de marketing para el lanzamiento de su video ‘Delincuente’ junto al cantante Jhay Cortez.

Reacciones subidas de tono ante el arresto de Sebastián Yatra

Tras la publicación los fanáticos del artista no dejaron pasar por alto el momento y llenaron el post de diversas reacciones. “Tremendo.... No sé si quiero ser la policía para arrestarte o ser las esposas para presionarte ♥️ ♥️ ♥️ ♥️” y “¿Ya se te está haciendo costumbre no? 😂 ❤”.