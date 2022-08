Sebastián Yatra le dijo a un seguidor que es muy joven para andar sufriendo por este tierno video

De nuevo el cantante Sebastián Yatra vuelve a apoderarse de las redes sociales tras el lanzamiento de su último tema junto al español Pablo Alborán, se trata del éxito musical ‘Contigo’.

Y es que si bien el video fue rodado en una locación española a manera de presentación improvisada la letra va mucho más allá. Es por eso que días atrás el colombiano publicó un video con una secuencia bastante particular.

En el clip original Yatra se levanta de la cama, luego se sienta con una computadora en sus piernas mirando una guitara. Seguidamente aparece tomando café, y cantando un tema a todo pulmón con los audífonos puestos, para continuar diciéndole adiós con la mano a una persona desconocida que va por la calle.

En la parte final del clip frente a un espejo empañado sale dibujando un corazón con el dedo y luego en la ducha haciendo pucheros con el agua. Todo esto al ritmo de la primera estrofa interpretada por el colombiano.

“Otra vez una mañana y duele despertar, otra vez una guitarra y me duele tocar, otra vez una semana en el mismo café, otra vez una canción que no vas a escuchar. Nunca dije no te vayas, lo debí decir; nunca dije que te quiero, no nos quise herir; Nunca dije que te espero, pero sigo aquí; nunca dije que lo siento y sí que lo sentí”