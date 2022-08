Así sorprendió Sebastián Yatra a unos trabajadores de McDonald’s

Sebastián Yatra no deja de acercarse cada día a su público como muestra de agradecimiento por todo el cariño que recibe a diario y en una de sus últimas publicaciones lo ha dejado nuevamente más que claro.

Y es que en medio de su gira llegó al auto servicio de la afamada cadena de comida rápida y lo primero que hizo fue escuchar el sonido de su voz, pues es de recordar que es una de las imágenes de ese local.

Inmediata que escuchó las alternativas pidió el denominado “menú Yatra” y mientras el operador de la cadena atendía su petición le cuestionó sobre si era o no el cantante. “Qué locura que tengan mi voz, se me había olvidado que había grabado esa voz. ¿Alguien tiene plata? Yo no tengo plata”, exclamó el cantante. Momentos más tarde el cantante avanza a retirar su pedido y varios de los trabajadores lo esperaban para conocerlo.

“¿Ustedes cómo sabían que era yo? ¿Me reconociste? Ah un placer, es que vine a revisar que estuvieran haciendo las cosas bien por aquí. ¿Me entendés? Cuidando el pedido, las órdenes, que estuviera saliendo bien ¿Si se está vendiendo bastante? ¿No me estás mintiendo?”, decía el cantante mientras bromeaba con cada uno de los trabajadores presentes.

Luego disfrutó de un delicioso helado de dulce de leche mientras esperaba su famoso menú. Como era de esperarse los trabajadores aprovecharon de tomarse una que otra fotografía con el intérprete de ‘Dos Oruguitas’ para no dejar pasar por alto la oportunidad. Finalmente, ya con su pedido en mano el cantante Sebastián Yatra no hizo más que abrazarlos mientras repetía “Es como tener un hijo, es lo más cercano a tener un hijo”.