Paola Jara no se quedó callada con quienes la acusaron de “maltrato animal”

Paola Jara cautiva con sus cambios de look

Paola Jara en los últimos días se ha convertido en el centro de las críticas, al compartir el cambio de ‘look’ que le realizó a su perro. La intérprete de ‘Mala mujer’ mostró a su pomerania con un color fucsia en sus orejas, acompañado de aluminio en sus patas inferiores y superiores.

Horas más tarde, reveló el cambio final que tuvo su pequeña Mía. A la pomerania se le vio corriendo por toda la casa con sus orejas, cola y patas de color fucsia. Como era de esperarse, las críticas no se hicieron esperar para la cantante, en donde varios seguidores la acusaron de “maltrato animal”, por someter a este proceso a Mía, debido a que los perros no se encuentran en condiciones para llevar a cabo este tipo “tinturas”.

Ante el hecho, Paola no se quedó callada y un poco molesta con la polémica que había surgió, aseguró: “Miren, pues, para los que están tan traumatizados que voy a atentar contra la vida de mi perrita, que es mi hija y lo que más amo, ese tinte es especial para mascotas: para perros y para gatos”.

Pero, sus declaraciones no pararon allí, pues la esposa de Jessi Uribe enfatizó que el producto que le aplicó a su mascota, es especial para los animales, no fue un tinte para humanos. “Para que no estén traumaditos”, finalizó Jara.

Además, hubo quienes prefirieron seguir del lado de Jara, felicitando a la cantante por el cuidado y cariño que tiene con sus dos perros. También, como en varios albergues, hay miles de mascotas esperando a ser adoptadas y tener un hogar que les brinde atención, amor y una vida digna. Condiciones con las cuales ya cuentan Mía y Coffe, resaltando las grandes comodidades con las que cuentan los pomerania.