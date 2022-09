‘Marcela’, de ‘Yo soy Betty, la fea’, confesó que nunca se vio la novela, ¿por qué?

Entre las producciones más icónicas del país y Latinoamérica resalta el nombre de ‘Yo soy Betty, la fea’, una telenovela escrita por Fernando Gaitán y sacada al aire por primera vez en octubre de 1999 por el Canal RCN.

Desde entonces, ya han pasado más de dos décadas y la telenovela sigue estando en auge y liderando las listas de las más vistas en varios países. Con un éxito innegable, la novela ha sido traducida en más de 25 idiomas y cuenta con varios ‘remakes’ extranjeros. Además, fue incluida en el libro de los Guiness Records por ser la ‘telenovela más exitosa de la historia de la televisión’.

Uno de los personajes que más se destacó fue el de ‘Marcela Valencia’, esposa de ‘Don Armando’, que fue interpretado por la actriz Natalia Ramirez y que logró despertar el amor y el odio del público.

Natalia Ramírez nunca vio la novela y esta fue su explicación

Recientemente, la actriz estuvo en entrevista con Exa Fm, en donde relató cómo fue la experiencia de grabar la novela y contó los detalles del proceso. Sin embargo, fue un comentario en especial que sorprendió a los presentes: la confesión de que nunca se vio la novela.

“Pasaron muchas cosas con la novela. Increíble, no la he visto. Ninguno de nosotros se la ha visto”, fueron las palabras de Ramírez, quien además explicó que la cantidad de escenas grabadas y todo el afán que hubo detrás de la producción no les permitía sentarse a ver los capítulos.

Asimismo, reveló que todo comenzó como una producción de bajo costo que tenía inicialmente la idea de que fuera corta. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, los capítulos y la historia se fueron expandiendo y llegaron a un punto en el que tenían que correr para poder grabar, editar y mandar al aire cada capítulo a tiempo.

“El 90% fue en estudio, no hubo exteriores, no hubo superproducción. Cada vez que se cerraba una puerta la escenografía se movía”, dijo, mientras explicaba que no esperaba que la novela tuviera tanto éxito.

Finalmente, Ramírez agregó que espera que después de tanto tiempo, el público se de cuenta de que “‘Marcela’ no es la mala, sino la buena. ‘Betty’ es la mala y no la buena. Ambas fueron víctimas de ‘Armando’”.