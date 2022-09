Epa Colombia aviva rumores de separación

Con el tema ‘Only Love Can Hurt Like This’ de la cantante Paloma Faith es como la empresaria Epa Colombia acompañó un video de ella sobre la cama, con un gran detalle y es que en el rostro se le ve visiblemente afectada y trasnochada.

El clip lo acompañó con una frase que fue aun mucho más contundente en la que se refiere al significado del tema para ella. “La canción dice solo el amor duele, así solo el amor duele así uuuuuu”.

Luego, esta fue respondida por una de sus seguidoras quien la secundó en sus palabras y la utilización del tema. Epa Colombia subió la captura de pantalla en la que se lee la interacción.

“Y duele bastante querer estar con ella y no poder los momentos de desvelo pensando si esa persona también está igual o ella si puede dormir plácidamente. Todo, todo eso piensa uno mientras la mente va destruyendo el corazón amiga”.

Sobre la imagen, y subrayado en negro, agregó una frase en la que agradece la compañía y presencia de quienes siguen de cerca su vida. “Todas ustedes me caen super bien las amo. No he podido dormir y esta casa es muy grande sola”. Por lo que para muchos es un indicio de que la relación terminó.

Es de recordar que, actualmente Daneidy Barrera Rojas —nombre de pila de la influenciadora— sale con Karol Samantha, con quien lleva unos cuantos meses de historia sentimental y de quien en múltiples oportunidades ha resaltado lo muy enamorada que se siente.

Antes de Karol Samantha, la empresaria Epa Colombia sostuvo una relación sentimental de seis años con Diana Celis, quien se desempeña como futbolista. La ahora expareja concluyó su historia a principios de este 2022. Pero ahora tras la publicación de la empresaria crecen aún más los rumores de una posible separación, por lo que habrá que esperar que esta lo confirme.