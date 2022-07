Tildan a Epa Colombia de “avara” por repartición de volantes en Expo Belleza

Fue una de las empresarias que dijo presente en la más reciente edición de Expo Belleza Colombia de nombre Juliana Calderón quien se fue contra la también empresaria e influencer Epa Colombia.

Desde sus historias en la red social de Instagram es como Calderón denunció a la polémica Epa Colombia de haber mandado a sus trabajadores a repartir los volantes de publicidad de sus productos justo al frente del lugar que tenía ella designado en el evento.

“Chicos les cuento que estoy muy triste, muy aburrida por una situación. Y eso se llama competencia desleal. ¿Cómo es posible que la señorita Epa Colombia mande a sus chicos a repartir volantes al frente de mí stand?”, expresó en sus historias que fueron recopiladas por una cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana.

La empresaria se mostró un poco molesta por la situación y abogó por los principios comerciales en los que se deben respetar los espacios de los demás, por lo que decidió no quedarse callada y hacerlo publicó ante sus más de 600 mil seguidores.

“O sea, eso no se hace, por respeto, porque somos empresarias uno no hace eso. La verdad quiero hacerlo públicamente porque eso no se hace. Ya les dejo el video donde se sepa”, siguió mientras evocaba la empatía.

Y de inmediato mostró las pruebas de lo que denunciaba en la que se le ve a uno de los trabajadores de Epa Colombia frente a su stand en el conglomerado empresarial de cosméticos para la belleza. Y en el video dejó extendido un texto en el que señala de avaricia el hecho.

“No entiendo por qué tana avaricia de ser solo ella, todos tenemos derecho a crecer. Chánda de persona. Por eso es que cada día se le aparta más la gente. Bueno, pues igual cada persona puede hacer lo que quiere, y pues tiene su corazón así mismo”, enfatizó.