Nicolás Arrieta ahora se va contra Epa Colombia por vender “productos defectuosos”

De nuevo Nicolás Arrieta es portavoz de denuncias, y es que como lo dijo días atrás con el caso de Cintia Cossio, él solo replica las acusaciones de las víctimas en sus redes sociales y ahora es el turno para la empresaria Epa Colombia.

Con unas capturas de pantalla, con nombre y apellido de la denunciante, es como el creador ha contado la nueva historia. Se trata de una mujer que asegura que los productos que le compró a Epa Colombia estaban dañados.

“Recuerden que yo solo publico los denuncias, esto no es personal no me estén jodi… después. Una chica me envía un video acerca de que ella compró una gran cantidad de productos mayoristas de Epa Colombia. Compró una gran cantidad de productos podridos, dañados y lo justificó diciendo que a ella la estafaron los chinos. Entonces pues que la gente que le compró también perdió” — Nicolás Arrieta

El argumento de Epa Colombia

Sin embargo, en el clip agregó unas imágenes que se vieron en las historias de la empresaria en las que se justificaba sobre lo ocurrido, argumentando que la culpa no es de ella, sino que quienes le surtieron la materia prima.

“He notado que los sprays chiquiticos cambiaron de fragancia porque el plástico se dañó, ese plástico se trae de la China, esa materia prima se trae de la China. Amiga, pero te hago una pregunta ¿Tú crees que yo tengo la culpa? No, si antes yo perdía amiga. Tranquila, usted tranquila que… perdimos las dos, amiga, yo que mandé a traer de la China y los chinos que me robaron, y en otra parte que me lo compraste a mí”, dice Epa Colombia.

Los riesgos de usar productos dañados

Ante esto Nicolás Arrieta intensificó más su descontento e indicó que la joven había invertido unos 10 millones de pesos, pero lo que más resaltó es en las consecuencias que pueden ocasionar sobre el cuerpo un producto como esos en malas condiciones.

“Está promocionando productos de bella, o sea que si alguien se pone su spray o su perfume y se le jod… la piel ¿¡Qué put... le pasa a ella!? O sea, ¿Por qué comercia estas vainas vencidas y dañadas? ¿Qué le sucede a la gente?”, finalizó.