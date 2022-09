Alejandra Azcárate se descarga contra quienes la critican en redes sociales

La vida es más que pública en las redes sociales, algunas de ellas vienen con candados y otras están abiertas para todos, pero dentro de cada post, fotografía o frase publicada llega un comentario negativo y es eso en lo que se ha enfocado Alejandra Azcárate en su más reciente publicación.

Puede leer: La dura respuesta de La Jesuu a quienes le critican su apariencia

Y es que ha reflexionado sobre lo que es la vida en la actualidad en Internet y la manera en que cada persona está expuesta, pero lo ha hecho con unas palabras en la refiere que tanto artistas como no, están en el mismo nivel de igualdad.

“Oiga yo no sé si ustedes se han puesto a pensar que todos, creería yo sin excepción pues, tenemos fama de algo o de un montón de cosas y por lo general somos los últimos en enterarnos de qué. Esto poco o nada tiene que ver con que uno sea un personaje público, porque de hecho hoy en día ya todos lo somos, si usted tiene una cuenta aquí ya lo es, así lo sigan tres gatos, cuatro vecinos y dos primos. En ese orden estamos en un marco delicioso de equidad, entonces cuando abre el espacio, tiene que estar dispuesto a recibir el mismo tipo y tenor de los comentarios que lanza”, dijo en primera instancia.

Mencionó cada una de las ofensas que en su mayoría le han llegado como respuesta en sus redes sociales y las ha rescatado en el video para afirmar que todo lo que dicen de ella es verdad y que es afortunada por ello.

“Dentro de los que suelo recibir con mucha frecuencia en general encuentro frases o adjetivos muy similares: autosuficiente, impertinente, insolente, sobrada, se cree lo máximo, antipática. Sí, soy todas las anteriores, sí soy eso y soy un montón de cosas más también. Porque no tengo una sola personalidad afortunadamente, tengo varias y me toca lidiar con todas, que no es una tarea menor, por eso trabajo, lucho y combato con esos aspectos de mi vida que tampoco me agradan” — Alejandra Azcárate.

La estocada de Alejandra Azcárate

Enfatizó principalmente en las mujeres, aquellas que viven en una intensa y eterna comparación en la que la rivalidad y las ofensas parecen estar más que a la orden del día.

“Entonces tú, que me estás viendo, y que vives en una constante comparación en estas redes sociales buscando aprobación y reafirmación, revísate loca, porque sabes qué, tú no me conoces, yo no soy soberbia, soy segura, no soy arrogante ni pedante, tengo autoestima y el día que tú encuentres eso en ti aprenderás a reconocerlo en las demás”.

Pero no quedó allí, pues Alejandra Azcárate también envió un mensaje a cada hombre que se ha atrevido a cuestionarla y de una manera directa les dijo que no se intimiden ante una mujer como ella.

“Si eres hombre no sufras con lo que yo hago, pienso y digo, deja de actuar como un ardido, que eso es muy feo, no te dejes minimizar cuando tengas al frente a una mujer con pantalones, ocúpate de llenar los tuyos con algo más que una media”.