¿Quién es la exnovia de Gabriel Coronel, el prometido de Daniela Ospina?

El nombre de Daniel Coronel está siendo tendencia más que nunca por la nueva relación que ahora mantiene con Daniela Ospina. A pesar de que al inicio había muchos rumores sobre su gusto por los hombres, terminó siendo bastante serio el compromiso con Ospina. Llevaban ya algunos meses juntos y parece que el actor decidió rápido que ella era la mujer de su vida, pues ahora mismo, están comprometidos.

Lea también: Mujer le regaló un trío a su novio y la chica quedó embarazada, ¿ahora son familia?

Pero, ¿quién era su novia antes de Daniela?, lo cierto es que Gabriel era considerado todo un casanova por su físico tan atractivo, pues una de las cosas que enamoró a su exnovia fueron sus ojos. Para nadie es un secreto que entre famosos no suelen perder el tiempo, sobre todo si desde un inicio tienen química entre sí.

Y es que la exnovia de Gabriel logró marcar la infancia de muchos, pues se trata de la misma que canta y baila ‘El Baile del Gorila’, que salió en 2001 y que todos los de la generación de los 90, alguna vez bailaron. Melody es el nombre de la mujer que en la actualidad tiene 31 años y que fue la exnovia de Gabriel Coronel. La relación de los dos famosos empezó en el 2018, pero lastimosamente, a finales del 2020, las cosas ya venían en declive, sobre todo por la pandemia, teniendo en cuenta que en ese momento no se pudo viajar y la imposibilidad de eso, término poniendo barreras en la relación.

Lea también: ¿Próxima nominación a Grammy?, Silvestre Dangond se estrena como actor

A pesar de haber terminado dicho romance, al parecer quedaron en buenos términos, pues el actor afirmó que no tenía anda malo que decir porque era una maravillosa mujer. Lo cierto es que fue una relación que lo marcó mucho, pues afirmó que fue amor a primera vista y al aparecer a ella también, pues afirmó que simplemente no se entendieron a pesar del amor que había entre ellos. La cantante en la actualidad no tiene una relación formal.