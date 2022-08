Mujer le regaló un trío a su novio y la chica quedó embarazada, ¿ahora son familia?

Existen diversas formas de llevar una relación amorosa, pues hay muchas parejas de mente abierta que se atreven a experimentar un poco más en el ámbito sexual como juguetes, juegos y también incluir nuevas personas. Jess y Stephen comparten su vida desde hace varios años, ella tiene 32 años y él, 35 y antes de iniciar una relación entre ellos, ella ya había tenido relaciones tanto con mujeres como hombres y parece que ese deseo no disminuyó ni cuando estuvieron juntos.

A los dos años de estar juntos, decidieron abrir su relación y empezar a tener más experiencias sexuales. En una oportunidad, Jess quiso darle una pequeña sorpresa a su novio con un trío, como solían hacerlo, pero esta vez fue diferente porque no quedó solamente en una experiencia sexual, sino que subió de nivel, pues la chica invitada, término embarazada.

A pesar de que no lo tomaron de mala manera, la relación no continuó, pero si su poliamor con Mary Neghedi, una joven de 20 años. A pesar de que varias redes sociales los han vetado, ellos siguen compartiendo su contenido, sobre todo por Twitter y OnlyFans. Según lo que han compartido, ya no solo se trataría de dos mujeres, un hombre, sino que ya habrían hecho partícipe a más.

Obviamente, al no ser algo completamente común, muchos los miran raro cuando salen a la calle cogidos de la mano, cuando se demuestran amor o suben algo a sus redes sociales, reciben constantemente comentarios de curiosos y de personas que piensan que esto no está bien. A pesar de ello, Jess dejó claro que su relación es muy seria y que incluso estarían buscando tener hijos en casa.