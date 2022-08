¿La princesa Diana fue asesinada? La teoría conspirativa alrededor de su muerte

Uno de los personajes más famosos y recordados alrededor del mundo es Diana Spencer, más conocida como la princesa Diana de Gales o Lady Di. Su vida y la labor que desempeñó dentro de la realeza la convirtieron en una mujer muy querida y admirada por el público, por lo que su muerte dejó en luto a millones de personas.

Este miércoles 31 de agosto se cumplen 25 años de su trágica muerte que, por las condiciones en que se dio, ha generado hasta el día de hoy una serie de interminables especulaciones y teorías sobre lo que en realidad pudo pasar.

Cabe recordar que la princesa falleció en una noche de agosto del año 1997, cuando iba en un vehículo junto a su guardaespaldas y el que sería su pareja sentimental, el egipcio Dodi Al-Fayed.

El hecho, según ha sido informado por numerosos medios, ocurrió en el túnel del puente del Almá en París. Allí, en medio del afán por evitar a los paparazzi, el vehículo se estrelló con un Fiat Uno blanco que habría estado en el lugar, y que no ha podido ser localizado, cobrando instantáneamente la vida de Diana y su novio. El único sobreviviente fue el guardaespaldas que, para la sospecha de muchos, perdió la memoria.

La muerte de la princesa Diana habría sido provocada

Como es bien conocido, algunas de las decisiones y acciones de la princesa de Gales significaron una molestia para la familia real, pues no se acoplaban al comportamiento tan marcado y tradicional de la monarquía. Por esto, para muchos es fácil atar cabos y pensar en su muerte como un hecho intencional y provocado por la realeza.

El primero en lanzar acusaciones fue Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi, quien en varias entrevistas con la prensa dio a entender que la familia real quería deshacerse de la pareja pues “no querían ver a Dodi como padrastro del futuro rey”.

Cabe recordar que antes de su relación con el egipcio, Diana estuvo casada con el príncipe Carlos de Inglaterra, con quien tuvo dos hijos, William y Harry.

Además de esto, unos días antes del trágico evento, circulaba el rumor de que la princesa podría estar embarazada, lo que era inimaginable para la familia. De hecho, entre las cosas que Diana hizo fuera del protocolo fue divorciarse, cosa que no es común entre la realeza.

La carta que dejó y que incrimina al príncipe Carlos

Tiempo después de su muerte, se dio a conocer un impactante hecho que para muchos es la prueba de que no se trató de un accidente de tránsito común. Según el Daily Mirror, la princesa Diana le habría entregado una carta a su mayordomo en la que advertía sus sospechas de que el príncipe Carlos estaría tramando algo en su contra.

“Mi esposo está planeando un accidente con mi automóvil. Un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza le despejarían el camino para que se pueda casar con Tiggy (la niñera). Camila (la actual esposa de Carlos) no es más que una trampa. Todos somos utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra”, se lee en el manuscrito.

Sin embargo, pese a lo comprometedor que pueda sonar, la policía descartó la carta como evidencia y el caso quedó archivado. La explicación que dieron los oficiales fue que la nota no fue suficiente para volverlo sospechoso, no se encontró evidencia que respaldara el escenario sugerido por Diana y que Carlos fue sumamente cooperativo “porque no tenía nada que ocultar”.