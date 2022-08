¿No te gusta como te ves en las selfies? La ciencia explica porque sucede esto

Las redes sociales se han convertido en una especie de diario en el que compartimos todo lo que nos sucede, a donde vamos de paseo, que comemos, que nos gusta o nos disgusta, y por supuesto, las fotos personales tomadas con el teléfono celular también hacen parte de nuestro diario vivir.

Qué sucede en especial con las selfies

Cuando tomamos fotos de algún lugar o de algún objeto no hay problema, el asunto se complica cuando debemos tomar el celular en la mano y hacernos una selfie si queremos mostrar que estamos haciendo. Usualmente capturamos decenas de fotos y no terminamos escogiendo ninguna porque no nos gusta como se ve nuestra cara en la imagen.

Científicos han explicado que, cuando nos hacemos una selfie nuestra cara se ve distorsionada, ya que los celulares no funcionan como los espejos, aún más si tenemos en cuenta la posición en que tomamos el celular y la distancia que hay entre él y nuestra cara.

Los expertos han sido aún más específicos

Aseguran que “Las selfies hacen que tu nariz parezca más ancha y gruesa cuando en realidad no lo es, y a la gente le gusta una nariz más pequeña”, yendo más al detalle, cuando se hace una selfie en el caso de los hombres la nariz parece 30% más ancha y en el caso de las mujeres 29% más ancha de lo que en realidad es.

La alternativa que plantean los entonces es tomar una foto con un ‘selfie stick’ para que así quede a mayor distancia la toma y no se distorsione tanto la imagen como al hacerlo con la extensión del brazo y como segunda medida, ser conscientes que estas imágenes no reflejan nuestra apariencia real y debemos aceptarlo sin tantas complicaciones.