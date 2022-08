¿Se casa ‘Epa Colombia’? esto respondió la influencer

La vida de la modelo, influencer y empresaria se ha visto muy agitada en los últimos días por su pelea con la ‘Barbie colombiana’, esta última acusa a ‘Epa Colombia’ de lavar dinero lo que ha generado una gran polémica en la que palabras van y vienen, incluso se ha dicho que un amigo de Daneidy le ofreció dinero a ‘Barbie’ para que dejara de molestar a su amiga.

Lea también: “Puedo decir que sí lava dinero”: la acusación de una examiga contra ‘Epa Colombia’

Además de las acusaciones ‘Epa Colombia’ ha estado vinculada en diferentes polémicas, como por ejemplo, cuando dañó una estación de Transmilenio, la vez que lanzó billetes desde un helicóptero, los conflictos que ha tenido con otras celebridades, entre otros temas que generan escándalo.

Tiempo para el amor

En el reciente pasado ‘Epa Colombia’ tuvo una relación amorosa con la futbolista Diana Celis, con quien incluso planeaban acceder a un tratamiento de inseminación artificial para ser mamás y casarse, pero después todo se fue al piso y sin muchas explicaciones (se presume que hubo una infidelidad) terminaron su relación.

También le puede interesar: ‘Epa Colombia’ se peleó con su novia y le tocó hasta rezar para que la perdonara

Ahora Daneidy se encuentra nuevamente enamorada, y aunque no no hay mucha información de su nuevo amor, se ha podido saber que se llama Karol Samantha y se dedica al mundo farmacéutico y trabajan juntas. Se ha conocido un perfil en Instagram de la mujer en la que hay varias fotos compartiendo con ‘Epa’ y ya suma más de 25.000 seguidores.

Como se les ha visto tan unidas, un seguidor de Daneidy le preguntó a la influencer si piensa casarse a lo que ella respondió “Antes yo decía no, eso de casarse no la da, yo jamás me casaría. Yo siempre decía eso, pues ahora sí me quiero casar”. Aunque no mencionó cuando lo haría y si piensa en ese plan con su novia actual, por sus palabras daría a entender que está cerca de dar el gran paso.