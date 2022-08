Andrea Serna envía poderosa crítica a quienes se creen más que los demás

A veces no solo se trata de publicar una que otra imagen mostrando espectaculares lugares y perfectos outfits, sino también desahogarse y llamar a la reflexión, tal como una de las ultimas publicaciones de Andrea Serna en su red social Instagram.

Y es que con una fotografía en blanco y negro la presentadora ha revelado lo que siente por aquellas personas que menosprecian a los demás y que se creen superiores en todos los aspectos.

Para ella hay algo mucho más allá de ese simple gesto que por décadas ha desatado las criticas en las diferentes sociedades del mundo y que le es atribuido —en su gran mayoría—a quienes gozan de una posición o estatus de clase.

“Nada de andar mirando a los demás ‘por encima del hombro’, qué mal, de verdad. Cuando me preguntan que no me gusta de una persona, lo primero que se me viene a la cabeza es eso”, escribió la presentadora Andrea Serna.

Pero fue mucho más allá, pues acusó que las personas que hacen ese tipo de gestos en querer ver a los demás como inferiores, es porque precisamente padecen de algo relacionado con ello.

“Y al final, ¿saben que creo?, es una debilidad oculta de quien lo hace, detrás de esos actos de minimizar a alguien hay una tremenda inseguridad 🤔” — Andrea Serna

El post se llenó de reacciones de parte de sus seguidores, quienes no dudaron en secundarla en lo afirmado por ella al pie del post en su Instagram.

“¡Total! Hay personas que para hacerse notar tienen que alzar sus actos. Terrible” y “Andrea eres hermosa me encanta tu sencillez y esa manera tranquila de expresarte”, son solo algunos de los mensajes de los seguidores de la presentadora del ‘Desafío The Box’ que destacan en los comentarios de la publicación.

