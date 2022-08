¿A qué se ha dedicado en los últimos años el médico que le inyectó biopolímeros a Jessica Cediel?

Martín Horacio Carrillo era el médico de muchas personalidades en Colombia, incluyendo a Jessica Cediel; su relación fue tan íntima que al final terminaron siendo amigos.

Un día, Carrillo, le contó que había una sustancia nueva y absorbente, que hacía que los glúteos se pusieran más bellos y grandes. Según lo que cuenta la misma presentadora, Carrillo la engañó y le aplicó otra sustancia que terminaría siendo ‘silicona líquida’ en vez de ‘Hialucorp’.

La primera sentencia que tuvo el médico fue en 2018, el fallo condenó al cirujano a 48 meses de prisión y la suspensión por algunos meses del ejercicio de su profesión.

En su defensa, aseguró que no tenía idea de que el producto había cambiado de presentación, por lo cual, no sabía que se trataba de polímeros líquidos. Además, enfatizó que estaba en bancarrota: “Me dolía mucho mi dignidad, me dolía mucho el sufrimiento que tuvo mi familia por lo que sucedió conmigo”, señaló el médico en conversaciones con la FM.

Le puede gustar: Ni los equipos, ni las mujeres: Se hace viral rechazo de joven a James Rodríguez

Todas las personas quienes se encontraban a su alrededor lo dejaron solo y se dio cuenta el valor de su familia, quien ha sido incondicional desde el inicio de su proceso judicial. Esto debido al miedo que produjo para sus pacientes regresar a realizarse cualquier tipo de retoque estético luego de lo sucedido.

Martín, para esa fecha también tenía varias deudas por varios equipos costosos y de última tecnología, lo que produjo reporte en entidades financieras y posteriormente, un embargo de la Secretaria Distrital de Bogotá. En medio de la desesperación, al ver el rumbo que había tomado su vida, pensó en varias ocasiones con quitarse la vida, con la idea de que ya no tenía el por qué vivir.

Sin embargo, su proceso judicial seguía abierto y para sorpresa de la opinión pública y de la principal afecta Cediel, el Tribunal enfatizó que si bien, la modelo había sufrido graves lesiones en su cuerpo a causa de la sustancia inyectada, Carrillo no era el culpable de lo sucedido y no era justo que estuviera atravesando esas malas situaciones.

Teniendo así, como principal responsable al Invima. Argumentando, además, que el médico no podría conocer las fallas de dicha sustancia, revocando la medida de aseguramiento, la multa, la inhabilidad y declaró al cirujano inocente.

El cirujano, meses antes de la sentencia, decidió empezar a estudiar psicología en la Universidad Minutos de Dios, buscando recuperarse mentalmente de las situaciones y pensamientos que diariamente lo atormentaban. También, que siempre existe una manera de seguir con la vida, aunque el camino sea oscuro en ciertos momentos.

También puede leer: Puro colágeno: Este es el novio 30 años menor de Aura Christina Geithner

Por otro lado, ha sacado a flote otra de sus pasiones como lo son el arte, un sueño que tuvo desde que era niño. El cirujano hizo realidad su exposición con técnicas de bisutería, material de zapatos, piedras de colores y así, fue construyendo poco a poco varias imágenes que luego se convirtieron en su sustento, los cuales rondan entre los 300 y 500 mil pesos.

Médico de Jessica Cediel, es condenado nuevamente

En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia decidió revocar la decisión que había sido dictada a su favor, según el fallo el médico si es el responsable de aplicarle los biopolímeros a la Jessica Cediel.

Carrillo fue condenado a 48 meses de cárcel por lesiones personales sin derecho a prisión domiciliaria y no podrá ejercer su profesión ni estar en cargos públicos en los próximos seis meses.